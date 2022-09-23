台鐵方便晨間通勤旅客 26日起台東增開3列次區間車

台鐵台東線因918池上地震一度停駛，其中花蓮至鳳林、富里至台東區間已在昨日復駛，每日共提供70班次，包括8班對號列車，但通勤族反映早晨班次不足，台鐵今日宣布26日起將於每日早晨再增開3列次區間車，以及調整1列次區間車行駛時刻。

台鐵局說，9月26日起再增開的3列次，包含台東站5時20分開往池上的4607次區間車，關山站5時54分開往台東的4504次區間車，以及池上站6時20分開往台東的4608次區間車，原本台東站開往富里站4611次調整時刻，台東站提早為上午5點54分開車。

台鐵說，目前新萬里溪橋、樂樂溪橋、新秀姑巒溪橋有受損情形，待9月27日專業顧問公司提出安全評估報告，會再確認搶修計畫；玉里－東里間電車線桿斷約40支，仍需待橋梁復舊後持續搶修，因此目前鳳林以南至富里間仍不通。