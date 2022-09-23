嘉基智慧手術大樓啟用 賴清德：具備準醫學中心的條件

為提供雲嘉民眾高規格治療與照護，嘉義基督教醫院興建高科技、智能化的「智慧手術大樓」今天以感恩禮拜方式舉行啟用典禮；副總統賴清德表示，嘉基的醫療服務量能已經不亞於醫學中心，具備準醫學中心的條件。

副總統賴清德、嘉義市黃敏惠市長、民進黨嘉義市長參選人前總統府副秘書長李俊俋、捐款人及各界貴賓到場參與感恩禮拜及剪綵儀式，剪綵時黃敏惠與李俊俋各站一頭沒有什麼互動。

副總統賴清德致詞時表示，嘉基「智慧手術大樓」的落成不但是台灣醫療服務的重大里程碑，也是台灣智慧醫療關鍵的一步，更是雲嘉地區民眾的福址，從規畫到完成10年有成，智慧醫療是台灣未來要走的趨勢，智慧醫療可以視訊診察讓距離不再是問題，人工智慧與大數據分析可以提供醫師累積病人就醫經驗，提供更精準的診斷，再加上物聯網行動裝置的運用，可以達到預防的效果，整個新興科技整合起來，對疾病的精準醫療有莫大幫助。

賴清德表示，嘉基目前是區域級醫院，但是醫療服務的量能已經不亞於醫學中心，嘉基具備準醫學中心的條件。引進最新的技術與設備都是因為嘉基看見民眾在手術上的需要，嘉基已提供如同醫學中心等級的就醫環境，期待嘉基持續為愛多走一哩路，努力邁向醫學中心，成為雲嘉最大的祝福。

市長黃敏惠表示，目前的醫療技術與疾病型態日新月異，只有不斷突破與提升才能夠順應變化，嘉基不斷追求進步，堅持提供民眾高品質醫療的決心，讓民眾看到智慧醫療的發展。

嘉基院長姚維仁感謝各界支持手術大樓的興建，用實際行動一起為嘉義民眾提升優質醫療服務，一同成就嘉基追求優質醫療邁向醫學中心的目標。智慧手術大樓籌建幸獲許多個人、企業及基金會慷慨贊助，從數百元到數百萬元都有，特設感謝牆致感謝之意，共同期盼是能有更好的醫療設備、人才與服務，來守護民眾的生命與健康。