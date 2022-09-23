土雞、白肉雞恢復產能 業者：餐飲略調降有助刺激消費

在一片肉品價格高漲中，雞肉可望有調降空間，近期土雞（燉湯用）數量多，白肉雞（炸雞排、鹽酥雞用）恢復產能，產業自主呼籲調節，團膳、餐飲也有調整空間。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，土雞生產成本相對較高，加上夏天天熱本來就不利於土雞銷售，消費量少，但入秋了、天氣慢慢涼，消費狀況就會好些。

至於白肉雞，邱時恩表示，是因為小雞供應量能逐漸恢復正常，因此白肉雞產量也慢慢恢復正常，目前一周入雛500萬隻，但末端零售雞排都漲到上百元了，土雞、白肉雞現在量多，若速食、團膳價格可略為下修，將有助刺激消費。

根據養雞協會7月底進行調查發現，有生產力（26至54周齡）的大宗雞種土種母雞數量高達90萬隻，同時，剛上籠的種母雞超過40萬隻，加上飼料廠的土種雞飼料量暴增，種種跡象顯示，雛雞產量將爆量。

協會提醒養雞業者，雖然時序入秋，土雞（燉雞湯）需求旺季即將來臨，但業者不要過度樂觀，因經過這幾年新冠肺炎疫情，國人消費習慣改變，透過網路、電商消費成主流，外送需求與日俱增，明顯不利土雞消費，因此仍呼籲產業自我調節，降低入雛量，以免土雞量多價跌。

同樣的狀況也發生在白肉雞，白肉雞價格略跌，已數周監控毛雞量多，交易遲緩。台中市養雞協會理事長陳佑澈表示，主要是因為白肉雞雛雞價格跌，因此白肉雞價格也跟著回跌，但飼料成本仍高，生產壓力仍大。