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不明痠痛當心腰椎骨折 微創手術撐起高齡婦龍骨

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
高齡95歲婦人接受微創的灌漿治療，讓塌陷的椎體矯正與復位，達到支撐的目的，疼痛立即改善。照片／業者提供
高齡95歲婦人接受微創的灌漿治療，讓塌陷的椎體矯正與復位，達到支撐的目的，疼痛立即改善。照片／業者提供

高齡95歲的阿嬤，近兩周來持續有明顯腰痛及臀部痠痛，嚴重到一走動就痛，痛到被迫坐輪椅前往「活力得中山脊椎外科醫院」就醫。經楊椒喬院長診斷及檢查發現，腰椎竟有兩節出現壓迫性骨折，建議她接受屬於微創手術的經皮椎體成形術（灌漿），傷口僅不到1公分，縫1針即可，術後當天就能下床活動，疼痛更有立即改善。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」院長楊椒喬指出，患者雖沒有跌倒或撞擊，但疼痛一直無法改善。除了走路疼痛之外，連坐著休息時也疼痛。安排核磁共振檢查後發現，在腰椎第三節及第五節皆有壓迫性骨折，考量婦人有兩處壓迫性骨折及超高齡，建議她接受灌漿治療。

楊椒喬院長進一步指出，灌漿治療，其全名是「經皮椎體成形術」。是利用影像引導，將穿刺針穿入壓迫性骨折的椎體，再注射骨水泥進入椎體，讓塌陷的椎體矯正與復位，並達到支撐椎體的目的。傷口僅不到1公分，縫1針即可，屬於微創手術。患者術後當天就可以下床活動，以四腳拐輔助走路，疼痛也有立刻改善。

楊椒喬院長說，灌漿治療因具有傷口小，手術時間短，住院天數少及復原快等優點，已成為治療腰椎壓迫性骨折的新選擇之一。

至於傳統治療方式，楊椒喬院長指出，若採用保守治療，亦即減少活動、多臥床休息，服用止痛藥控制疼痛，使其骨折部位慢慢康復。但對於這類年紀大的患者而言，長期臥床反而容易引發併發症，如，肌肉萎縮、肺部感染、壓瘡、關節僵硬及泌尿道感染等。若採用手術，以鋼釘固定壓迫性骨折處的上、下方椎體，直接提供脊椎支撐力，並且改善變形。但卻傷口大，復原慢，對年紀大患者而言，需承擔開刀的較高風險。

壓迫性骨折 微創手術 患者

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