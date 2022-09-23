文旦柚等水果好吃 易與6大藥物產生交互作用 影響代謝

只有抽菸會引起肺癌？錯！除了抽菸以外，還有遺傳、空汙等許多其他原因。一名65歲婦人不抽菸、日常習慣良好，卻因做了在華人傳統中再正常不過的「燒香」習慣，竟罹患了致死率高的肺癌，有醫師直言，燒香是東南亞文化的象徵，卻也可能是致癌元凶。

2022-09-23 11:47