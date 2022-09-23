身障者買演唱會票僅能傳真購票　立委籲售票系統改善

隨著疫情趨於穩定，不少歌手陸續開始舉辦演唱會，門票常常一票難求，但對於身障族群而言，僅能透過「傳真」購票。為落實身心障礙者權利公約（CRPD）第30條精神，改善身心障礙者購買藝文表演票券方式，文化部推出補助方案最高30萬元獎勵業者改善系統，民進黨立委洪申翰呼籲售票系統業者，盡快申請補助，改善身障者購票系統。

近期歌手田馥甄、劉若英陸續舉行演唱會，許多歌迷展開搶票大戰，洪申翰接獲民眾投訴，很多售票系統只提供身障者「傳真」購票，但常常因為太多人搶票，即便從開賣時間就開始傳真，也會遇到佔線兩、三個小時的狀況。

洪申翰指出，時代變遷，傳真機越來越不普及，很多人家裡根本沒有，對於身障朋友來說，因為路上缺乏導盲磚、人行道可能停了很多機車或腳踏車，要在第一時間迅速到超商傳真購票很有難度。更有身障朋友反映，即使提早到超商，但面對後面大排長龍的人群，心理壓力還是非常大。

依據文化部回函立委洪申翰辦公室文件，文化部為維護身障者權益，增加購票便利性，自108年起多次邀請衛福部、行政院消保處及流行音樂演唱會主辦單位、售票業者討論改善方案。

為有效落實CRPD（身心障礙者權利公約）第30條之精神，協助優化身心障礙者線上購買藝文表演票券流程，文化部已建置「身心障礙者藝文活動購票身分認證平台」提供線上即時驗證障礙身份功能。

文化部也於今年8月17日發布「文化部辦理藝文表演票券售票業者優化身心障礙者線上購票系統補助作業要點」，鼓勵售票業者介接文化部系統，補助業者金額每案上限三十萬元。

「身障者終於可以不用再傳真購票了！」洪申翰表示，雖然政府有補助方案，真正要改善購票流程，一定要有業者主動申請，目前還沒觀察到有售票系統正式啟用文化部的認證平台，大部分知名的售票系統都還是只限定身障者傳真，呼籲藝文表演票券售票業者，落實「文化平權」基本精神，盡速在今年12月9日以前向文化部申請補助、介接身障者購票系統，促進身心障礙者參與藝文表演票券權益。