科普迷盛會實體回歸 中研院10月開放參觀 直擊研究現場

台灣最盛大的科學嘉年華中央研究院「院區開放」（Open House）」參觀活動，去年受疫情影響採線上舉行，今年實體回歸，將於10月29日登場。

往年「一日限定」的節目這次也特別加場，線上活動於10月28日至29日加碼舉行，一連2天總計有演講座談、實驗室參觀、互動體驗等將近200場活動，虛實串聯，讓民眾不論現場參觀或在家都能盡情參與，開箱中研院的人文及科研寶藏。

中研院表示，院區開放舉辦25年以來，已成為眾多科普迷們引頸期盼的年度盛會，多所學校師生每年均特地組團參觀，或有鐵粉從外縣市遠道而來，參觀人次屢創新高。

為激發學生們探索科學及人文研究熱情，今年主題演講首次安排院內年輕學者發表短講，並由中研院院長廖俊智主持，主講人包括應用科學研究中心副研究員陳壁彰、細胞與個體生物學研究所助研究員陳振輝、中國文哲研究所副研究員劉瓊云。本場次也將於線上同步直播。

中研院指出，陳壁彰曾受諾貝爾化學獎得主貝齊格（Eric Betzig）指導，他所鑽研的「晶格層光顯微術」（lattice light sheet microscopy），改革了活體螢光顯微術，曾被評為2014年十大科學突破及獲得AAAS Newcomb Cleveland Prize，迄今也進一步開發出「透化層光定位顯微鏡」。本次他將以「當光鏡追上電鏡」為題，一揭尖端顯微技術之發展與應用。

以「第三種細胞分裂研究」登上國際頂尖期刊《自然》（Nature）的陳振輝，多年來致力探索斑馬魚的再生力，期盼能繪製出細胞與個體層級的再生藍圖。他將和大家分享這些色彩繽紛的彩虹斑馬魚，如何有助於觀察再生，甚至帶來意外的發現與收穫。

研究明清文學、神魔小說等領域的劉瓊云，將透過《聊齋志異》裡的「夜叉國」一文，重新剖析「夜叉」一詞的形象變化：從早期印度的自然信仰，進入中國後成為蠻夷、鬼類的代稱，或在古典文學裡不再是兇惡的象徵，藉以反思「我族」與「他者」、人類與異類的界線，如何化恐懼驚疑為包容理解的可能。

中研院說，前兩年囿於疫情影響，園區開放活動以線上或演講為主，今年回歸實體及線上同步舉行，院內各研究所及中心、展覽館將安排各式各樣的互動體驗、DIY實作及參觀導覽。如民族所舉辦「Hula夏威夷樂舞工作坊」，介紹夏威夷傳統樂器、其製作與歷史脈絡；人社中心「聲感地圖現行錄：GIS x AI」，將透過LINE機器人與聲音AI辨識，邀請大家一起繪製聲感地圖。

若想直擊研究現場，物理所「雷射光譜實驗室」、「表面奈米科學實驗室」、「超電導實驗室」等、植微所「細胞生物學核心實驗室」皆開放多場次的導覽；細生所策畫「海洋溫泉中的子民」參觀活動，還把海水帶到展覽現場，揭密海洋生物獨特的生存方式。此外，原分所推出「用看的，就知道飲料有多甜！」互動體驗，教您自製儀器測量飲料的蔗糖濃度。

中研院表示，院區開放各活動皆標註分齡資訊，提供參加對象的年齡層建議，滿足各種不同年齡層民眾的需求，民眾可上院區開放官網查詢： https://openhouse.sinica.edu.tw/

中研院提醒，部分活動有人數上限，採預約登記抽籤制，將於10月3日至10月16日開放報名登記，抽籤結果將於10月17日公布。