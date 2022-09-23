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從嬰兒建立讀書習慣 新北推出Baby好書展

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北推廣零歲閱讀，特別推出一系列Baby專屬的親子共讀共玩活動。圖／新北市立圖書館提供
新北推廣零歲閱讀，特別推出一系列Baby專屬的親子共讀共玩活動。圖／新北市立圖書館提供

為推廣零歲閱讀，鼓勵家長以書本取替3C產品，從0歲開始陪伴孩子閱讀，新北市立圖書館推出Baby專屬的「我的寶貝幸福家，拼出寶寶閱讀+」活動，從9月份起一直持續至12月，將近200場的親子共讀共玩活動以及寶寶好書展，從小建立讀書習慣。

「我的寶貝幸福家，拼出寶寶閱讀+」系列活動包括 Go！堆高高，寶貝樂讀趣、寶寶愛看書‧嬰幼兒親子共讀派對、嬰幼兒故事活動、親子讀書會活動、小小愛書人體驗活動、以及親子共讀講座等，帶家長從認識寶寶書開始，搭配趣味寶寶大富翁與爬爬樂，以及專屬嬰幼兒的閱讀遊戲，讓爸爸媽媽知道如何為孩子挑選適齡圖書，了解嬰幼兒早期閱讀的重要，培養親子共讀的基礎。

新北市圖表示，即日起至12月底止，於新北市26館辦理近200場親子共讀共玩活動，參加活動還可以拼圖集點，兌換限量積木貼紙、積木封口夾、以及喜閱寶寶生活禮盒等。

新北市立圖書館王錦華館長表示，為了讓新北市的閱讀教育從出生開始，新北市立圖書館特別與戶政事務所合作，為新生兒家庭準備了閱讀見面禮，新手爸媽只要到戶政事務所辦理新生兒登記，便可領取內含2本精選繪本圖書的閱讀禮袋。為了讓書可以成為孩子一輩子的好朋友，圖書館也特別設置嬰幼兒閱讀專區，為寶寶精選適合閱讀的好書，方便爸爸媽媽幫寶寶選書，開啟寶寶人生閱讀的第一步。

新北市圖表示，即日起至12月底止，於新北市26館辦理近200場親子共讀共玩活動，參加活動還可以拼圖集點，兌換限量積木貼紙、積木封口夾、以及喜閱寶寶生活禮盒等。圖／新北市立圖書館提供
新北市圖表示，即日起至12月底止，於新北市26館辦理近200場親子共讀共玩活動，參加活動還可以拼圖集點，兌換限量積木貼紙、積木封口夾、以及喜閱寶寶生活禮盒等。圖／新北市立圖書館提供

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