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照過來！夸父追日跨夜接力賽24日登場 交通疏導措施報你知

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「2022 CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽－西台灣站」明(24日)、後天(25日)在西台灣舉行，賽事主打極限團隊超馬接力賽，號召各界跑友挑戰。圖／台中市警察局東勢分局提供
「2022 CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽－西台灣站」明(24日)、後天(25日)在西台灣舉行，賽事主打極限團隊超馬接力賽，號召各界跑友挑戰。圖／台中市警察局東勢分局提供

「2022 CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽－西台灣站」明(24日)、後天(25日)在西台灣舉行，賽事主打極限團隊超馬接力賽，號召各界跑友挑戰。賽事以「團隊精神」為最高指標，非以競賽為主，跑者行徑西台灣濱海沿岸，享受微微海風吹拂，一睹苗、中、彰、雲、嘉、南風景區美景。

賽事明天(24日)將行經台中市東勢警警分局轄區，路線由台3線149K+500(卓蘭大橋)入轄→台3線東蘭路→右岔路進入新寧街→右轉新豐街、豐勢路→左轉台8線東關路→台8線10K+500右轉龍安橋→右後轉進入中95-1豐埔產業道路→右岔路進入中95興和產業道路→左轉中93→左轉中99南華街→離轄進入太平區；跑友依照交通號誌前進，全程不操控燈號，也未封閉或管制道路。

為維持交通順暢，並維護跑友安全，東勢警分局交通疏導規劃重點，以路跑隊伍行經路線為主，並於重要交通節點配置警力、義交定點疏導交通，請民眾配合遵行指揮；另以機車巡邏進行機動交通疏導，且隨時透過警廣提供即時路況供用路人行車參考。

東勢警分局表示，活動將由警力與義交協助賽事順利，並維護轄內交通順暢，呼籲駕駛人接近路口時，應減速慢行，左右察看有無人車，遇跑友行經行人穿越道時應暫停禮讓，透過「車輛慢看停，行人停看聽」的方式，相互尊重與禮讓，提升安全及友善交通環境。

「2022 CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽－西台灣站」明(24日)、後天(25日)在西台灣舉行，賽事主打極限團隊超馬接力賽，號召各界跑友挑戰。圖／台中市警察局東勢分局提供
「2022 CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽－西台灣站」明(24日)、後天(25日)在西台灣舉行，賽事主打極限團隊超馬接力賽，號召各界跑友挑戰。圖／台中市警察局東勢分局提供
「2022 CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽－西台灣站」明(24日)、後天(25日)在西台灣舉行，賽事主打極限團隊超馬接力賽，號召各界跑友挑戰。圖／台中市警察局東勢分局提供
「2022 CRUFU RUN夸父追日跨夜接力賽－西台灣站」明(24日)、後天(25日)在西台灣舉行，賽事主打極限團隊超馬接力賽，號召各界跑友挑戰。圖／台中市警察局東勢分局提供

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