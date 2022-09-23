「能喘氣的雞都留著生蛋」 產業界推測3原因恐持續缺蛋

台灣今年歷經史上最嚴重的缺蛋狀況，雖然天氣漸涼、產蛋率略升，但產業界推估，緊接著又進入禽流感旺季，加上蛋雞種源進口受阻、產蛋第一線老母雞偏多，依時程看，缺蛋恐怕會持續一兩年；農委會表示，會密切關注種源進口狀況。

根據農委會統計，目前產蛋率6成8，在養蛋雞3350萬隻，產蛋量能11萬6000箱，若能回升到75%國人的需求就足夠；但產業界認為過於樂觀，緊接著秋冬進入禽流感旺季，加上現在生產線上大多都是產能較低的老母雞，能不能持續維持生產還很難說。

至於業界認為蛋雞種源進口不順暢，農委會畜牧處副處長江文全表示「不會吧？」，從數據上看來，種源進口還蠻正常的，跟以往沒有差距太大，會再來了解。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，缺蛋問題恐怕短期間很難好，天氣涼下來產量會多一點，蛋國外也有禽流感，種源進口不順利；現在雞蛋生產主力很多都是老母雞，老母雞之前天熱產蛋量不高，現在秋天到，溫度轉涼，產蛋率會高一點，但整體生產量還是不太夠；要能夠減少受到天候、疫病影響，養雞業者還是需要著手改善設備才可解決。

詢問業界產蛋狀況，業者多不願意具名，擔心說出實情遭到農委會關切。一名畜牧界人士表示，光看生產日報表就知道，至今仍「產量不足」，原因在於蛋種雞缺、中雞缺，整個產業鏈全都缺，全美有52周，其中44周有禽流感，種源（小雞）進口不順暢，「（產蛋）能恢復到什麼程度？」

他也說，現在到底生產多少蛋，根本算不清，算蛋箱也沒有意義，現在很多蛋農都已經自己賣蛋，早已跳脫販售系統，官方的統計數字真的能反映實際缺多少蛋嗎？他推估缺蛋狀況是15%至18%；業界相互詢問都說沒有蛋，但只要 「加價購」都有蛋了。

另一名畜牧業者則說，台灣一年需要進口26萬隻蛋種雞（小雞），但截至目前為止，只進了13萬隻，我國與西班牙、荷蘭沒有國與國防檢疫的對談與交流，因此蛋種雞要轉往美國、法國採購，台灣採購的量小，對國外業者來說，根本看不上這樣的採購「小單」。

該名畜牧業者說，除了國外禽流感嚴峻以外，即使蛋種雞進口來台，要生長6個月長大，另外還要再養半年才會生蛋；現在靠老母雞盡量撐著，產蛋率當然不好，但種源接不上，只好「能喘氣的都留著生蛋」。