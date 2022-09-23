快訊

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「能喘氣的雞都留著生蛋」 產業界推測3原因恐持續缺蛋

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
產業界推估，缺蛋狀況恐怕還會持續。本報資料照片
產業界推估，缺蛋狀況恐怕還會持續。本報資料照片

台灣今年歷經史上最嚴重的缺蛋狀況，雖然天氣漸涼、產蛋率略升，但產業界推估，緊接著又進入禽流感旺季，加上蛋雞種源進口受阻、產蛋第一線老母雞偏多，依時程看，缺蛋恐怕會持續一兩年；農委會表示，會密切關注種源進口狀況。

根據農委會統計，目前產蛋率6成8，在養蛋雞3350萬隻，產蛋量能11萬6000箱，若能回升到75%國人的需求就足夠；但產業界認為過於樂觀，緊接著秋冬進入禽流感旺季，加上現在生產線上大多都是產能較低的老母雞，能不能持續維持生產還很難說。

至於業界認為蛋雞種源進口不順暢，農委會畜牧處副處長江文全表示「不會吧？」，從數據上看來，種源進口還蠻正常的，跟以往沒有差距太大，會再來了解。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，缺蛋問題恐怕短期間很難好，天氣涼下來產量會多一點，蛋國外也有禽流感，種源進口不順利；現在雞蛋生產主力很多都是老母雞，老母雞之前天熱產蛋量不高，現在秋天到，溫度轉涼，產蛋率會高一點，但整體生產量還是不太夠；要能夠減少受到天候、疫病影響，養雞業者還是需要著手改善設備才可解決。

詢問業界產蛋狀況，業者多不願意具名，擔心說出實情遭到農委會關切。一名畜牧界人士表示，光看生產日報表就知道，至今仍「產量不足」，原因在於蛋種雞缺、中雞缺，整個產業鏈全都缺，全美有52周，其中44周有禽流感，種源（小雞）進口不順暢，「（產蛋）能恢復到什麼程度？」

他也說，現在到底生產多少蛋，根本算不清，算蛋箱也沒有意義，現在很多蛋農都已經自己賣蛋，早已跳脫販售系統，官方的統計數字真的能反映實際缺多少蛋嗎？他推估缺蛋狀況是15%至18%；業界相互詢問都說沒有蛋，但只要 「加價購」都有蛋了。

另一名畜牧業者則說，台灣一年需要進口26萬隻蛋種雞（小雞），但截至目前為止，只進了13萬隻，我國與西班牙、荷蘭沒有國與國防檢疫的對談與交流，因此蛋種雞要轉往美國、法國採購，台灣採購的量小，對國外業者來說，根本看不上這樣的採購「小單」。

該名畜牧業者說，除了國外禽流感嚴峻以外，即使蛋種雞進口來台，要生長6個月長大，另外還要再養半年才會生蛋；現在靠老母雞盡量撐著，產蛋率當然不好，但種源接不上，只好「能喘氣的都留著生蛋」。

禽流感 農委會

延伸閱讀

好吃好玩拿好禮 台中畜牧嘉年華明天展開

香蕉收購價5元…不採收放地上爛 柯志恩：蕉農心淌血

張善政函文要求農委會公開資料 陳吉仲：尚未收到

農委會推產銷QR Code比委託宏碁案早？張善政反問這事

相關新聞

邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

還記得快樂推著行李走在各國機場大廳的感覺嗎？如今全球各國皆放寬邊境管制，台灣也將在10月鬆綁入境檢疫為「0+7」，可見在國際自由行走的日子指日可待，接下來最大的煩惱，就是挑選要去哪國玩、研究簽證、入境條件等資訊。《聯合新聞網》就目前國人出國喜好整理出各國入境規定，幫助讀者挑選出心中理想的旅遊地點。

北捷文湖線又發生異常 通勤時間列車無法行駛

台北捷運文湖線再度異常！今早8點31分，官網在通勤時段發布通知，文湖線六張犁站到麟光站間列車異常，南京復興站到麟光站暫停...

2個颱風今將接力生成 一張圖看最新路徑走向 專家：不會有共伴效應

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天白天各地普遍是多雲到晴的天氣，中南部山區午後可能有局部短暫陣雨，但是影響並不大，最快...

秋分後天氣轉涼！這招「三角曝曬法」晾棉被超迅速 去除水分更有效

在清洗棉被、浴巾等大件物品後，如何能夠快速將這些東西晾乾，避免它們產生發霉，經常令人費盡苦心。近來日本知名廠商，就分享了一個能夠快速讓大型物件曬乾的方法，讓許多網友表示上了一課。

高房價少子化下的「小屋革命」 如何節省80%能源？

如何提供既舒適又永續，且兼顧可負擔價格的建築，是所有人苦惱的課題。我想透過小屋熱潮的議題，帶您了解：小一點的空間，能為用電行為帶來多大改變。

65歲老婦不吸菸、作息正常 卻因做這件事罹肺癌二期！醫：剩5年可活

只有抽菸會引起肺癌？錯！除了抽菸以外，還有遺傳、空汙等許多其他原因。一名65歲婦人不抽菸、日常習慣良好，卻因做了在華人傳統中再正常不過的「燒香」習慣，竟罹患了致死率高的肺癌，有醫師直言，燒香是東南亞文化的象徵，卻也可能是致癌元凶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。