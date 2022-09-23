達德能源移地「辦公」 上百員工淨灘宣示落實愛地球

「淨灘愛地球是我們的日常！」正在雲林沿海開發風電的達德能源公司，上百名員工今天走出辦公室在台西海岸展開淨灘，每個人頂著大太陽彎腰撿拾海廢，一個上午375公斤的海洋垃圾堆如一座小山，德達表示，分布全球的wpd（達德）皆以不同方式，響應國際「Clean up the world (淨世界)」活動，台灣選擇以行動減廢宣示愛地球。

達德指出，台灣西部沿海擁有全球最好的風資源，在施作風機過程中，發現美麗的海岸被許多垃圾覆蓋，希望藉由發動淨灘，讓海岸地景恢復乾淨面貌，同時呼籲全民共同維護海岸之美。

達德能源總經理曾葳葳表示，作為陸域風機、太陽光電的再生能源開發商，愛護地球是工作也是使命。因此，特別選在工作日，帶領員工以不同形態來上班，讓員工更親近海洋並以行動落實愛地球。感謝台西清潔隊、五條崙安檢所和麥寮施厝社區志工隊，一起加入行列，共同順利達成預期的淨灘目標。

「淨灘是宣示，落實於日常才是決心」達德強調，達德開發風場能源的同時，也在不同的風場之間，推行地方巡守員制度，透過平日的排班巡守，也兼顧風場周遭的環境整潔，並在特定地點加裝監視器等科技設備，把維護海岸環境落實於日常。