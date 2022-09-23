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自己的河川自己守護 富邦人壽號召成立河川巡守隊

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
富邦人壽今年成立河川巡守隊，由在地同仁擔任巡守隊志工，並引領USR合作系所學子投入，讓年輕學子關注河川保育，共同推動環境永續發展。圖／富邦人壽提供
富邦人壽今年成立河川巡守隊，由在地同仁擔任巡守隊志工，並引領USR合作系所學子投入，讓年輕學子關注河川保育，共同推動環境永續發展。圖／富邦人壽提供

富邦人壽關注環境永續議題的，支持荒野保護協會「川廢快篩調查計畫」，今年成立河川巡守隊，由在地同仁擔任巡守隊志工，並引領USR合作系所學子投入，讓年輕學子關注河川保育，共同推動環境永續發展。

富邦人壽表示，發布「電子河川保育白皮書」，倡議「三認三用」，以「認養、認識、認感情」、「用對力氣、用對方法、用對論述」守護河川，在「世界河川日」之際，響應聯合國，串聯產官學、NGO各界，其中，包含經濟部水利署河川局、縣市政府、荒野保護協會、USR學校師生、企業同仁等，籌組5支河川巡守隊，守護範圍涵蓋北中南部4縣市（桃園、新竹、台中、高雄），透過定期巡守及清運通報，號召在地社區守護鄰近河川，喚起民眾對河川環境的重視。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽攜手荒野保護協會，陸續前進台中烏溪、新竹頭前溪推動「川廢快篩調查計畫」，並獲得經濟部水利署第二、第三河川局支持，協力提升川廢清運效率。

經濟部水利署第三河川局局長張稚煇表示，感謝荒野保護協會與富邦人壽志工的投入，第三河川局已依「台中烏溪川廢快篩調查報告」，針對部分熱點清運，範圍涵蓋大肚區、龍井區熱點及烏溪出海口，接下來再攜手合作烏溪巡守隊計畫，持續清運川廢、公私協力維護水岸環境。

經濟部水利署第二河川局局長楊人傑表示，新竹縣市母親河頭前溪是當地水資源源頭，為鼓勵民眾關懷家鄉的河川，此次與荒野保護協會、富邦人壽合作頭前溪巡守隊計畫，盼透過企業與社區民眾實際參與及民眾教育，從個人行為發起改變並從源頭減少廢棄物，共同恢復頭前溪的生命力。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，除了透過「川廢快篩調查計畫」協力公部門找出河川廢棄物熱點，更有效率地應用資源清運川廢外，此次將川廢議題以巡守隊形式落實至社區鄰里，集結NGO、公部門、企業、公民四股力量，能讓更多人關注此議題。

富邦人壽表示，巡守隊主要透過定期巡視，即時發現非法棄置物，以減少髒亂發生及衍生，巡守過程也會順手撿拾小型垃圾。若發現中大型垃圾（如傢俱、工廠廢棄物等）將應用通報系統通知公部門協助處理。

此外，也期望在巡守過程中，巡守隊員們能因為投入而更認識及關心溪流，並利用機會將溪流的美麗及多樣生態分享給更多民眾，並減少或及早發現對河川或河岸區的不當行為，讓對河川的善行為漸漸增加，也漸漸減少對河川不利的行為。

巡守 荒野保護協會

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