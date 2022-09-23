地震後搭區間車來不及上課 台鐵：下周一調整班次

地震造成花東鐵路部份路段損毀，鐵路局先以區間車和公路「類火車」接駁，但原台東關山南下台東站5點54、6點36分區間車，提供上班族和學生通勤，近日卻7點35分才發車，到台東時已8點10分，不少學生坦言「來不及上課」，台鐵表示，已建議加開班次，下周一會解決這個問題。

台鐵台東站站長鄭成忠表示，接獲乘客反應後，立即向上申請建議加開一班5點從台東出發到富里區間車，區間車折返回台東時間是7點10分，可方便通勤及上課學生，但台鐵局考慮是否恢復原時段，但無論如何下周一會解決這個問題。

在台東市就讀高工的林姓學生表示，他住在關山、家人不方便接送，每天清晨只能自己搭車，這幾天搭車到台東市已經8點10分，的確來不及上第一堂課，雖然老師能理解，但的確影響上課時間；另名陳姓學生則笑著，其實學生也不一定想上課，搭車時間晚，同學們都笑說「可以睡晚一點亅。