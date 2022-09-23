快訊

國民黨控綠營宜縣長參選人江聰淵論文抄襲 比率達40％

邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

小二男童水圳抓魚遇「水門放水」遭沖走 下遊3公里閘門找到遺體

誤信噴霧防蛀牙3歲童滿口爛牙 桃園聖保羅醫師揭迷思

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
徐偉軒主任醫師提醒家長不要誤信廣告，要給孩子從小養成正確的清潔口腔習慣。圖表／天主教聖保祿醫院提供
徐偉軒主任醫師提醒家長不要誤信廣告，要給孩子從小養成正確的清潔口腔習慣。圖表／天主教聖保祿醫院提供

桃園市3歲林姓男童牙痛就診，經天主教聖保祿醫院牙科徐偉軒主任檢查發現，口內20顆乳牙竟有17顆蛀牙，高達8成以上齲齒，蛀成一口爛牙。

家長說小孩常不肯配合刷牙，所以上網購買標榜牙醫師推薦可防蛀的口腔噴霧代替刷牙，飯後及睡前僅以噴劑直接噴在牙齒上，快速方便，香香甜甜接受度也高，不用發脾氣抓著小朋友刷牙，輕鬆很多。無奈卻仍然產生滿口蛀牙，疼痛就醫。

徐偉軒醫師表示，「刷牙」無可取代，千萬不可存有「不想刷牙用噴霧噴劑就好」迷思。以牙刷刷毛去除牙齒上髒污的動作，屬於「物理／機械性」潔牙，仍是必要的。市面上標榜防蛀、防牙周病，甚至強調美白、口腔保健等功效的口腔噴劑或漱口液，沒有一種可取代刷牙；另外，已經萌發的牙齒，也是無法「吃鈣補鈣」，塗氟對琺瑯質的保護更實際。

徐偉軒醫師指出，口腔中pH值在進食後，會快速下降變為偏酸性，唾液的分泌及喝水漱口，有助於沖刷掉牙齒表面的食物殘渣碎屑，減少細菌分解產酸，造成齲齒的惡性循環，絕對不要讓小孩子含著飯或奶入睡（夜奶），因為黏稠且高糖份食物、是嬰幼兒蛀牙的高風險因子，還包括吃飯吃太久、含著不吞、吃到睡著等。此例中的家長，甚至為了讓口腔噴劑的濃度維持，在餐後直接噴用，並要求小孩不可喝水或漱掉，反而使口中夾雜著殘留的飯菜，進而被細菌分解代謝，引發齲齒及口臭。

聖保羅醫院表示，市面上像「刷牙的超級神器」等太多標榜防蛀牙的商品，不少會誤導民眾及家長以為方便又省事，可以不用刷牙，卻讓小朋友變成滿口蛀牙。提醒市售口腔噴劑不可代替刷牙，慎選飲食、正確潔牙，並定期回診追蹤，才是維持口腔健康「防蛀」的王道。

徐偉軒建議，家長應培養孩子從小正確潔牙好習慣，兩三歲時即可先讓小朋友自己刷過後，再由家長或保母、老師把關，並使用牙線，口腔噴劑或漱口水可搭配輔助清潔。如果民眾對於坊間琳瑯滿目商品有疑慮，建議諮詢專業牙醫師，避免被不實廣告誤導。孩童有口腔疾患或蛀牙，卻因年紀太小無法配合一般門診治療，建議使用牙科無痛鎮靜舒眠（TCI）方式，可安全又有效率處理口腔問題，降低小寶貝看牙的恐懼及壓力。

蛀牙 牙齒 醫師

延伸閱讀

國際自由車環台賽下月3日桃園登場 警方採移動式交管

拜訪桃園消防設備師士 賴香伶：應公私協力護消防安全

港大研究中藥雞血藤提取物 可抑制新冠病毒入侵

地震頻傳「台灣住哪最安全？」 眾人狂推「1縣市」連專家也認證

相關新聞

邊境解封啦！這些熱門國「免篩檢免隔離免簽證」 機票一買就能快樂出國

還記得快樂推著行李走在各國機場大廳的感覺嗎？如今全球各國皆放寬邊境管制，台灣也將在10月鬆綁入境檢疫為「0+7」，可見在國際自由行走的日子指日可待，接下來最大的煩惱，就是挑選要去哪國玩、研究簽證、入境條件等資訊。《聯合新聞網》就目前國人出國喜好整理出各國入境規定，幫助讀者挑選出心中理想的旅遊地點。

北捷文湖線又發生異常 通勤時間列車無法行駛

台北捷運文湖線再度異常！今早8點31分，官網在通勤時段發布通知，文湖線六張犁站到麟光站間列車異常，南京復興站到麟光站暫停...

2個颱風今將接力生成 一張圖看最新路徑走向 專家：不會有共伴效應

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天白天各地普遍是多雲到晴的天氣，中南部山區午後可能有局部短暫陣雨，但是影響並不大，最快...

秋分後天氣轉涼！這招「三角曝曬法」晾棉被超迅速 去除水分更有效

在清洗棉被、浴巾等大件物品後，如何能夠快速將這些東西晾乾，避免它們產生發霉，經常令人費盡苦心。近來日本知名廠商，就分享了一個能夠快速讓大型物件曬乾的方法，讓許多網友表示上了一課。

周末降雨熱區出爐！2大熱帶性低壓接力生成 它最快今晚形成塔拉斯颱風

太平洋海面上的熱帶性低氣壓TD18、TD19相繼生成，TD18目前路徑會往日本前進，中央氣象局預估最快在今日晚間或明天上...

台東02:54地震規模4.5 最大震度台東縣4級

根據中央氣象局最新資訊，23日2時54分發生芮氏規模4.5地震，地震深度9.8公里，震央位於臺東縣政府北北東方17.3公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。