台鐵花東早班區間車發車慢 通勤族上班上課遲到

台東918地震，造成台鐵花東鐵路受損，經持續搶修後目前富里到台東已通車，不過，原有早班5點54分、6點36分區間車，改為7點35發車，造成通勤族上班上課遲到抱怨連連。台鐵表示，將檢討調整時間。

台鐵表示，對於通勤族上班上課時間無法銜接，這部分將檢討調整，會把第一班提早到5點發車，讓通勤族提前1個小時到達台東，最快7點10分就能抵達，下周一加開區間車，讓池上、關山、鹿野通勤族不遲到。

縣議員陳宏宗說，台鐵雖有公路類火車接駁運輸，但搭車時間較長，通勤族還是以鐵路區間車為主，不過，台鐵在時間安排上，根本不便民，且資訊不明確，今天不少上班及學生族都來不及上班上課，抱怨聲四起。

「上課遲到，只能先向學校報備。」公東高工林同學說，家人不方便接送只能自己搭車，雖然校方能夠理解但也會怕學習的進度會有所耽誤，希望鐵路局能夠有同理心，在恢復以往之前先能調整目前的發車時間。