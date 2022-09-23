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95歲阿嬤2節腰椎壓迫性骨折痛不可支 「灌漿」獲改善

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
95歲阿嬤兩節腰椎壓迫性骨折，採「灌漿治療」後大幅改善。記者王昭月／翻攝
95歲阿嬤兩節腰椎壓迫性骨折，採「灌漿治療」後大幅改善。記者王昭月／翻攝

高雄一名95歲阿嬤近兩周來腰和臀部持續痠痛，一走動就痛不可支，日前坐輪椅就醫，診斷發現竟有2節腰椎壓迫性骨折，醫師建議做俗稱「灌漿」的經皮椎體成形術，結果傷口不到1公分，只縫1針即可，術後當天便下床活動，老人家不再受疼痛折騰。

收治病例的活力得中山脊椎外科醫院長楊椒喬說，阿嬤沒有跌倒或撞擊，但疼痛一直未改善，走路或坐著都痛，經排核磁共振檢查才發現，腰椎第3及第5節都有壓迫性骨折，考量她年事已高，建議接受灌漿治療。

他表示，灌漿治療全名是「經皮椎體成形術」，是利用影像引導，以穿刺針穿入壓迫性骨折的椎體再注射骨水泥，讓塌陷的椎體矯正復位，達到支撐，傷口不到1公分，術後當天就能用四腳拐輔助走路，疼痛也改善。

楊椒喬說，壓迫性骨折若採用保守治療，會要求減少活動、多臥床，服用止痛藥，等骨折部位慢慢康復。但對高齡患者來說，長期臥床反而容易有肌肉萎縮、肺部感染、壓瘡、關節僵硬及泌尿道感染等併發症。若動手術打鋼釘固定壓迫性骨折處的上、下方椎體，雖可提供脊椎支撐力，但卻傷口大，復原慢，風險相對高。灌漿治療因傷口小，手術時間短，住院天數少，復原快，成為治療腰椎壓迫性骨折新選擇之一。

壓迫性骨折 阿嬤 手術

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