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好吃好玩拿好禮 台中畜牧嘉年華明天展開

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
2022台中畜牧嘉年華明天舉辦。圖／台中養雞協會提供
2022台中畜牧嘉年華明天舉辦。圖／台中養雞協會提供

台中畜牧嘉年華9月24日周六上午10時，在台中花卉批發市場舉辦，現場除了台中市養雞協會、養豬協會、養羊協會、還有養鹿協會都一起參加，邀情國人品嘗各式新研發的畜產加工品。

現場還有烤肉、滷味拼盤、飲料等，同時也有畜產禮包拍賣，讓民眾假日有吃有玩，還可用用平實的價格，採購高品質的國產畜產品。

根據中央畜產會最新公布的2021年養豬統計手冊顯示，2020年國人每人每年吃禽肉43.03公斤，相較於2019年禽肉40.16公斤，短短一年內，禽肉攝食量每人每年多了近3公斤，業界認為，除了健康概念增加，以白肉取代紅肉以外，雞肉價格相對平實、加工產品多元化也有關係。

台中市養雞協會理事長陳佑澈表示，因為飼料價格高漲，飼養成本變高，因此所有的肉類價格也攀升，其中，雞肉依然是各種肉品中，相對比較便宜的肉，加上進口雞肉又更便宜，也因此餐飲加工都愛用，加上近年韓式炸雞在台灣崛起，因此雞肉相對受到消費者青睞。

他表示，這次舉辦台中畜牧嘉年華，是匯集本土好山好水孕養的台中畜產，費盡人力物力，對於家禽鮮味好肉，不只在飼養與防疫上，屆時也都會在活動上教育與宣導，讓消費者對於健康美味的國產肉品，有更認識與了解；此外，這幾年因應疫情宅經濟，業者也用心研發各式各樣冷凍調理包、手做料理，讓消費者輕鬆享用，歡迎消費者到現場，吃美食、拿好禮，消費滿千還送雞蛋。

台中市 飼料

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