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國際自由車環台賽下月3日桃園登場 警方採移動式交管

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
2022國際自由車環台賽下月3日桃園登場，警方將實施移動式交管。圖/警方提供
2022國際自由車環台賽下月3日桃園登場，警方將實施移動式交管。圖/警方提供

2022國際自由車環台大桃園站在10月3日舉行，賽道規劃行經台3、4、7、15、61、66線等多條重要公路，然由於沿途車多，為保護選手安全，桃園市警察局當天上午8時至下午14時將實施移動式交通管制，管制期間將禁止車輛及行人通行或穿越，呼籲民眾如無法提前改道請遵守員警現場指揮。

警察局表示，今年環台大賽從桃園市政府出發，沿途行經10個行政區，終點設在角板山仁愛停車場，總長約124.71公里，為確保競賽當日交通管制完善，以維護選手及各用路人安全，因此有相關交通規劃。

警方指出，此次交管採取「階段性移動管制」，各路段依據選手車隊預計抵達時間實施，除緊急救難車輛外，禁止任何人、車在賽道上行駛或穿越，直到車隊通過後，將立即開放通行。另外，無分隔島路段實施「雙向交通管制」、有分隔島路段「順向進行管制，對向開放通行」，如選手經過而無法避免時，將請用路人配合路旁暫停。

警方也說，為求賽事進行時交管順利，警方將於本月26日同時段舉行預演，詳細競賽路線、時間可至「2022國際自由車環台公路大賽官網http://www.tourdetaiwan.org.tw/」查詢。

桃園 警察 台大

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