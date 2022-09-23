全台破600萬確診藏黑數 醫：這支疫苗快去打！

台灣新冠肺炎確診人數突破600萬例，基層醫師發現不少民眾確診卻不通報藏黑數。台中市診所協會理事長曾崇芳建議，政府防疫政策應與時俱進，應積極鼓勵65歲老人家、高風險，以及幼兒族群疫苗打好打滿。若疫情沒有再擴大，施打疫苗的人數也增加，七天的隔離期建議縮短為五天。

曾崇芳也建議，今年流感大流行的趨勢越來越有可能，十月一日公費流感疫苗開始這種，請大家盡快施打。根據實驗室自動通報系統(LARS)參加醫院每周流感病毐陽性檢體數最新第37周的流行性感冒的病例數總共有89例，比第36周的51成長了，成長的74%，這些病例數都比新冠肺炎前檢測值（2019年）來得快，病例數來的多。

曾崇芳說明，流行性感冒病毒分為A型及B型，最近第37周流行性感冒監測值得知89個病例中，A型流感佔了80位，而B型流感只有9位，和A型流感比B型流感更容易傳播，這個代表未來的流感季節中，今年會有一波的大流行，台大兒童醫院院長黃立民醫師日前指出，大概會有全國人口的15到20%得到流感，值得民眾的注意。

曾崇芳表示，據國外文獻，1/10確診者為無症狀感染，他預估台灣被感染的人數一定超過800萬人，若加上黑數可能更多；政府應該要積極政策的鼓勵65歲老人家施打第四劑或高風險的群組一定要打滿3劑，至於六個月到四歲的笫二劑施打率偏低全國不到10%的情況下，應比照老人家施打疫苗可領500元禮券。