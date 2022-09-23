2個颱風今將接力生成 一張圖看最新路徑走向 專家：不會有共伴效應

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天白天各地普遍是多雲到晴的天氣，中南部山區午後可能有局部短暫陣雨，但是影響並不大，最快要等到晚間隨著東北風增強，迎風面北部、東北部一帶降雨才會開始增加。各地白天高溫都可到30度以上，日夜溫差變化的情況比較明顯一些。

今天為24節氣的秋分，吳聖宇說，時序進入初秋，不過熱帶洋面上的擾動系統依然很活躍，現在有2個熱帶性低氣壓存在，而且都有機會發展為輕度颱風。預測路徑來看，一個往北朝向日本方向移動，離台灣非常遙遠，即使發展為颱風，對台灣天氣也沒有影響性。

他說，另一個則是往西移動，趨向菲律賓呂宋島，預估周末兩天就會快速通過呂宋島後往南海方向前進。這個熱帶性低氣壓的路徑離台灣比較近，今天有機會發展為輕度颱風，不過它的範圍很小，因此對台灣來說也沒有直接的威脅。但是它靠近呂宋島，加上北方大陸高壓前緣南下，未來兩天台灣附近的東北風將會增強，周末迎風面的北部、東半部出現降雨情況。

吳聖宇說，現在預報資料來看，這次熱帶性低氣壓或颱風通過呂宋島，跟大陸高壓帶來的東北風兩者之間並沒有發生所謂共伴效應，因為熱帶系統的範圍太小了。主要仍是東北風增強所帶來的降雨為主，加上迎風面的地形抬升作用，明天東北角、宜蘭、花蓮等地可能局部較多累積雨量。

他表示，周日降雨量較為減少，但是迎風面有較高的下雨機會。周末期間要到這些地方活動多留意降雨情形，其他地方基本上不受影響，尤其新竹以南到中部、南部的天氣比較穩定，山區可能局部性的午後熱對流降雨，平地天氣大致都維持多雲到晴。

吳聖宇說，東北風增強也會讓北台灣白天的高溫下降，明後兩天包括桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭以及花蓮等地高溫預估26-30度間，加上下雨的關係，涼意感受會比較明顯。

他表示，過了新竹往南地區因為白天陽光仍然明顯，也比較不受到東北風涼空氣影響，白天高溫仍可到31-33度或更高，南北之間的溫度可能有比較大的差異。