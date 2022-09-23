屏東社區產業博覽會夢幻料亭餐券開賣後秒殺

雙十國慶連假，集結屏東縣社區產業成果「2022好屏生活－屏東社區產業博覽會」將在10月8到10日登場，匯集屏東社區特色食材、特色音樂團隊，一年一度在屏東社區產業博覽會登場的夢幻料亭餐券，昨天中午ACCUPASS平台限量開賣，未料開賣後即秒殺，銷售一空。

屏東社區產業博覽會登場，連兩年好評不斷的夢幻料亭，今年再度挑戰大眾的視覺與味蕾，與高雄、屏東兩大夢幻主廚合作，以「食在地˙吃創意」的概念，將大家所熟悉的屏東特色食材，如龍膽石斑、泰國蝦、吻仔魚、龍虎班、黃荊、可可、恆春洋蔥、野薑花、貴妃蛋以及餵養光合菌的屏東火龍果、九如檸檬等新鮮食材，化身為獨一無二的創意料理。

10月8日登場是由曾擔任日本料理料理長、歐陸料理執行主廚、現任沐創作季節料理主廚楊彥希運用小卷、吻仔魚、黃荊及鹹漬檸檬，推出小卷吻仔魚佐鹹漬黃荊檸檬；以及使用鴨肉、芋頭及芒果乾做出的創意料理。

10月9日登場的，是由屏東客家女兒、長年旅居澳洲的雅樂廚苑品牌創辦人兼廚藝總監的李怡瑩，則是運用龍虎石斑、香草等食材推出法式炭烤香草龍虎石斑魚，以及以天然竹炭製成的麵皮，搭配精選肉餡與鮮蔬，並抹上一橫日本金星粉，展現時尚台味的黑金流星刈包等創意料理。

夢幻料亭餐券，每張餐券售價1299元，昨天中午開賣後就秒殺，銷售一空。