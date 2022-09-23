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吳德榮指今天將有2個颱風接力生成 曝對台灣影響程度

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
明晨起、周日東北風及颱風外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，北部山區、東北部有較大雨勢。本報資料照片
明晨起、周日東北風及颱風外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，北部山區、東北部有較大雨勢。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，衛星雲圖顯示，日本南方及呂宋島東方海面分別有熱帶低壓存在，至於哪一個會先發展成塔拉斯颱風需觀察。

他說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，日本南方海面的熱帶低壓今天將發展成輕颱，向北北西轉東北大迴轉、撲向日本本州南部沿海，明天襲日並逐漸減弱、變性。

吳德榮表示，另一熱帶低壓在呂宋島東方海面，今天亦將發展成輕颱，偏西移動，將通過呂宋島，進入南海；其外圍水氣對台稍有影響。此外，未來一周在季風環流內，還會有其他熱帶系統發展，模式模擬變動性也很大，應持續觀察。

今天水氣少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。北部16至32度，中部20至34度，南部22至35度，東部19至33度。

吳德榮說，明晨起、周日東北風及颱風外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，北部山區、東北部有較大雨勢，應注意；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨；北台灣濕涼，中南部白天熱、早晚涼。

他說，下周一至周四水氣漸減少，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨；白天高溫回升至34、35度左右。

中央氣象局說，在雅浦島北北西海面的熱帶性低氣壓，向西移動，時速15公里，有發展為輕度颱風的趨勢。另一在日本南方海面熱帶性低氣壓，向北北東移動，時速25公里，也有發展為輕度颱風的趨勢。

目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，都有機會最快今天形成颱風。圖／取自氣象局網站
目前太平洋地區有2個熱帶性低氣壓，都有機會最快今天形成颱風。圖／取自氣象局網站
明晨起、周日東北風及颱風外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，北部山區、東北部有較大雨勢。本報資料照片
明晨起、周日東北風及颱風外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，北部山區、東北部有較大雨勢。本報資料照片

日本 颱風 吳德榮

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