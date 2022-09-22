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陳慶瀚陳嘉甄兄妹同獲桂冠 浯島文學獎傳佳話

中央社／ 金門縣22日電

第19屆金門浯島文學獎得獎名單今天公布，「常勝軍」陳慶瀚和陳嘉甄各以「時間的秩序」和「新婦仔」，獲得散文創作組和短篇小說首獎；兄妹同時獲獎，傳為佳話。

來自金沙鎮陽翟的陳慶瀚和陳嘉甄家有4兄妹，其中3人博士、1人碩士。陳慶瀚是法國法蘭西孔德大學資訊與自動化工程博士，現任中央大學資工系教授；陳嘉甄為政治大學教育博士，現擔任國小教師。

2018年，陳慶翰和陳嘉甄兄妹同時角逐浯島文學獎短篇小說組，哥哥以「四月麥田」獲得首獎，妹妹以「傷婚流年」得到佳作。2021年，陳慶翰擔任浯島文學獎長篇小說組評審時，覺得優等獎「粿葉村」文內容情景相當熟悉，沒想到作者正是自己的妹妹。

今年，兄妹再同時參與浯島文學獎，但彼此未過問書寫內容。陳慶瀚的父親去年以86高齡過世，陳慶瀚從資工背景的「時間」角度，回憶父親對兒孫的愛，寫就「時間的秩序」。文中提及因COVID-19（2019冠狀病毒疾病），兒孫無法像往年常常回到金門探視，造成父親失落；但情感雖帶來痛苦，卻也在失去時間的同時，帶來生命的意義。

陳嘉甄接受中央社記者專訪時表示，金門話「新婦仔」是童養媳的意思， 外婆是童養媳，從小聽外婆說整個村子裡都是童養媳，「新婦仔」靈感就是來自外婆。

金門縣文化局表示，總獎金新台幣100萬元的浯島文學獎，今年共收到175件作品，除了5件不符資格外，總計有短篇小說作品29件、散文組52件、新詩組89件通過初審，15件進入決審。得獎名單今天公布，擇期頒獎。

短篇小說組：首獎：陳嘉甄「新婦仔」，獲得獎金新台幣15萬元。優等獎：鄭委晉「打石兄弟」，獎金8萬元。

散文創作組：首獎：陳慶瀚「時間的秩序」，獎金10萬元。優等獎：林秀惠「母親的島」、張慧玲「她們」，各獲獎金5萬元。

新詩組：首獎：邱瀟君「將軍令—葬禮前的採訪」，優等獎：蔡馨慧「練習採蜜—北山播音牆及其他」、蔡凱文「生命的筆跡—為鱟所寫」。

金門 文創

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