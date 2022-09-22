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創造超高回頭率！頭髮香比身體香更重要 3步驟會飄香
走在路上，想要創造超高回頭率，或是給別人留下好印象，除了身體散發的香味外，頭髮的香氣也很重要，特別是走路，甚至搭捷運、公車時，會跟別人有近距離接觸時，頭髮若能散發香氣，馬上就能讓人回頭。
那麼該怎麼要創造頭髮的香氣呢？資生堂專業美髮就提出只要三步驟，就能夠創造出完美秀髮，甚至飄出香味。
步驟一、洗完頭髮，微濕時使用
想要讓頭髮飄出香味，選用髮品時，一定要選在洗完頭髮，髮絲略為濕的狀態下使用，這樣才能有效保護頭髮。
步驟二、噴上髮品保養
資生堂專業美髮推薦新推出的全效完美防護精露，在微濕時，對頭髮噴灑10～20下，並柔潤髮絲。
步驟三、熱風吹整
最後使用熱風吹整，可以啟動熱活聚合防護網，為頭髮提供72小時保護。
資生堂專業美髮新推出的全效完美防護精露，暱稱為秀髮小神盾，有獨家全能防禦科技，以防禦分子包覆頭髮角質層，還能散發清新香氣，有著淡淡花果香，絕對讓自己回頭率大加分。
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