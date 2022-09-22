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創造超高回頭率！頭髮香比身體香更重要 3步驟會飄香

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
該如何創造超高回頭率呢？頭髮飄香味很重要。圖／資生堂專業美髮提供
該如何創造超高回頭率呢？頭髮飄香味很重要。圖／資生堂專業美髮提供

走在路上，想要創造超高回頭率，或是給別人留下好印象，除了身體散發的香味外，頭髮的香氣也很重要，特別是走路，甚至搭捷運、公車時，會跟別人有近距離接觸時，頭髮若能散發香氣，馬上就能讓人回頭。

那麼該怎麼要創造頭髮的香氣呢？資生堂專業美髮就提出只要三步驟，就能夠創造出完美秀髮，甚至飄出香味。

步驟一、洗完頭髮，微濕時使用

想要讓頭髮飄出香味，選用髮品時，一定要選在洗完頭髮，髮絲略為濕的狀態下使用，這樣才能有效保護頭髮。

步驟二、噴上髮品保養

資生堂專業美髮推薦新推出的全效完美防護精露，在微濕時，對頭髮噴灑10～20下，並柔潤髮絲。

步驟三、熱風吹整

最後使用熱風吹整，可以啟動熱活聚合防護網，為頭髮提供72小時保護。

資生堂專業美髮新推出的全效完美防護精露，暱稱為秀髮小神盾，有獨家全能防禦科技，以防禦分子包覆頭髮角質層，還能散發清新香氣，有著淡淡花果香，絕對讓自己回頭率大加分。

使用完全效完美防護精露．還需要經過熱風吹整。圖／資生堂專業美髮提供
使用完全效完美防護精露．還需要經過熱風吹整。圖／資生堂專業美髮提供
頭髮微濕時可以使用髮品。圖／資生堂專業美髮提供
頭髮微濕時可以使用髮品。圖／資生堂專業美髮提供
資生堂專業美髮全效完美防護精露／125ml／1,600元。圖／資生堂專業美髮提供
資生堂專業美髮全效完美防護精露／125ml／1,600元。圖／資生堂專業美髮提供

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