創造超高回頭率！頭髮香比身體香更重要 3步驟會飄香

走在路上，想要創造超高回頭率，或是給別人留下好印象，除了身體散發的香味外，頭髮的香氣也很重要，特別是走路，甚至搭捷運、公車時，會跟別人有近距離接觸時，頭髮若能散發香氣，馬上就能讓人回頭。

那麼該怎麼要創造頭髮的香氣呢？資生堂專業美髮就提出只要三步驟，就能夠創造出完美秀髮，甚至飄出香味。

步驟一、洗完頭髮，微濕時使用

想要讓頭髮飄出香味，選用髮品時，一定要選在洗完頭髮，髮絲略為濕的狀態下使用，這樣才能有效保護頭髮。

步驟二、噴上髮品保養

資生堂專業美髮推薦新推出的全效完美防護精露，在微濕時，對頭髮噴灑10～20下，並柔潤髮絲。

步驟三、熱風吹整

最後使用熱風吹整，可以啟動熱活聚合防護網，為頭髮提供72小時保護。