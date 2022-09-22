統一超商「泰安服務區商場」獲環保局頒發室內空氣品質優良標章

為提供用路人於國道服務區休憩時有好的室內空氣品質，由高公局委託統一超商經營的國道一號「泰安服務區」積極配合環保署推動室內空氣品質自主管理標章制度，日前與交通部高速公路局一起主動申請室內空氣品質自主管理認證標章認證，並獲頒「優良級」標章，讓用路人停駐國道一號泰安服務區休憩，既有舒適硬體環境外，也能享受良好空氣品質。

統一超商泰安服務區位於國道1號中心點，是用路人南來北往的最佳休憩站，為提供民眾舒適的軟硬體體驗，首創「膠囊休息區」、「國道親子用餐區」、「觀景台行動辦公室」、「穆斯林祈禱室」等提供多元服務。今年更積極配合環保署推動室內空氣品質自主管理標章制度，於泰安服務區內設置空氣品質監測管控，同時配置空氣品質維護管理專責人員，本次獲環保局驗證後頒發優良級「室內空氣品質自主管理認證標章」，提供用路人安心消費的休憩空間。

統一超商表示，後疫情時代民眾更重視環境衛生與安全，泰安服務區雖非環保署所規定的列管場所，但每天來往的民眾和車輛眾多，為維護旅客健康，本次與交通部高速公路局合力主動申請室內空氣品質自主管理標章認證，由高公局提供輔導與提升室內空氣品質之相關建議，再經由台中市環保局現場訪查審核，進而取得最高等級的「優良級」標章認證，標章將會貼在服務區出入口，讓進場者一目了然更安心。