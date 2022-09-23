秋分後天氣轉涼！這招「三角曝曬法」晾棉被超迅速 去除水分更有效

在清洗棉被、浴巾等大件物品後，如何能夠快速將這些東西晾乾，避免它們產生發霉，經常令人費盡苦心。近來日本知名廠商，就分享了一個能夠快速讓大型物件曬乾的方法，讓許多網友表示上了一課。

根據日本媒體「grape」報導，知名生活用品製造商「花王」，最近在官方twitter上分享，表示要曬棉被或者大件毛巾等等物品時，可以用「三角曝曬」的方式去做。顧名思義，就是將這些物品對角折疊，以三角形的樣子懸掛在曬衣桿上。

這樣的懸掛方法，就能夠保持通風，並且更能集中物件內所含的水份，讓它們從三角處滴下來。由於盛夏時節已經過去，未來天氣將持續轉涼，因此採用這種方法，可以大幅提高曬東西的效率。

網友們也紛紛表示「還有這招！完全不知道」、「有些人覺得這樣曬會折到，但其實完全不會，只會更快乾」、「雖然很想試試看，可惜我家空間不夠」、「裡頭放衣架騰出空間會更有效」、「明天開始就這樣辦」、「這真的有效，乾的速度快到我都嚇了一跳」、「我家沒有地方曬，都去洗衣店解決了」。