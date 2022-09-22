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高雄SOGO餐飲5大亮點 漢來新品牌「溜溜」全台獨家首發

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
漢來美食集團旗下全新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，全台獨家首發店就在SOGO高雄店。記者江佩君／攝影
漢來美食集團旗下全新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，全台獨家首發店就在SOGO高雄店。記者江佩君／攝影

根據調查，高雄人總收入有3成花在吃這件事情上，熱愛美食的程度在全台名列前茅。因此，這次SOGO高雄店轉型改裝，餐飲就是一大亮點，品牌陣容也全面換新，B1整層樓打造為新食尚餐廳，全新導入5家主題餐廳，包括1家全台獨家首發店、3家高雄獨家、以及1家全新型態店。漢來美食集團旗下全新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」，全台獨家首發店就在SOGO高雄店。

SOGO高雄店全台獨家進駐的「溜溜酸菜魚專賣店」是漢來美食粵菜品牌分支，與名人坊、翠園、漢來軒、上菜、湯包同屬中餐菜系，由專精於川粵滬菜系的五星級飯店主廚團隊精心研發，也是漢來美食集團首個川菜品牌。

酸菜魚料理源自四川重慶，漢來美食的溜溜酸菜魚獨家秘製配方，主打不僅有川菜獨有的香麻，還有特製酸菜的鮮酸滋味。湯頭鮮香酸爽，除了招牌酸菜魚，還有特選肥牛及肥瘦適中的豬五花，客單價平均為400元，個人化的套餐菜色，也方便民眾外帶回家享用。

3家「高雄獨家」餐廳另有「NARA Thai Cuisine泰式料理」、「東京純豆腐」豆腐鍋料理的，以及即將登場的「1010湘食堂」。「品田牧場」則推出歡樂吧新型態概念店，提供無限享用的高麗菜絲、冷熱飲品，讓消費者吃過癮。

「品田牧場」推出歡樂吧新型態概念店。記者江佩君／攝影
「品田牧場」推出歡樂吧新型態概念店。記者江佩君／攝影

「NARA Thai Cuisine泰式料理」。記者江佩君／攝影
「NARA Thai Cuisine泰式料理」。記者江佩君／攝影

即將登場的「1010湘食堂」。記者江佩君／攝影
即將登場的「1010湘食堂」。記者江佩君／攝影

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