周末降雨熱區出爐！2大熱帶性低壓接力生成 它最快今晚形成塔拉斯颱風

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

2022-09-22 13:13