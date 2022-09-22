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周末降雨熱區出爐！2大熱帶性低壓接力生成 它最快今晚形成塔拉斯颱風
太平洋海面上的熱帶性低氣壓TD18、TD19相繼生成，TD18目前路徑會往日本前進，中央氣象局預估最快在今日晚間或明天上午就會增強為今年第15號颱風塔拉斯，不過對台灣無直接影響。
TD19今日下午2時的中心位置在北緯17.9度，東經134.7度，以每小時6公里速度，向西北西進行。中心氣壓1006百帕，近中心最大風速每秒12公尺，瞬間最大陣風每秒20公尺。氣象局評估成颱的可能性偏低，將朝西往菲律賓呂宋島移動，離台灣也相對遙遠。
雖然熱帶低壓對台灣無直接影響，但大低壓帶將於周五至周日影響台灣，水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率提高，都有局部短暫陣雨的機會，其中周五晚起至周六基隆北海岸、大台北山區、東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，而其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
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