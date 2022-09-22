地震災損二期稻作收割在即 陳吉仲：不會讓稻穀無處放

距離今年二期稻作收割還有40天，但花東地區受到地震影響，包括玉里、富里、關山、池上等稻米生產專區，都有程度不等的設備毀損，農委會主委陳吉仲今天表示，業者可以向農糧署東區分署申請，補助六成興建經費，讓糧食業者復建，即將收成的二期稻作，沒有地方可存放。

陳吉仲今天參加第三屆農村領航獎頒獎典禮，他說，包括花蓮玉里、富里、台東池上、關山是東部最重要的良質米生產專區，針對民營業者或公糧業者，冷藏桶或烘乾設備因為地震受損影響，即日起，可跟農糧署東區分署申請，會用六成興建經費補助，讓糧食業者復建，稻穀收穫後要有地方烘乾儲存。

由於今年二期稻作將收成，陳吉仲說，本月底前，會把東區提供乾燥儲存地方全都調度好，不會讓二期稻作沒地方暫存，影響比較嚴重，玉里、富里、池上、關山地區，但不是所有民間或農會設備都受到影響，還有其他的烘乾設備會進行調度。

中部糧商表示，東部大多都是自營糧業者，過去經營銷售也都靠自己經費，一般政府比較有在著力的是公糧部分，東部都是自營糧都不夠賣了，他評估，對整體稻穀的價格不太有影響，至於設備損失重建，需要一些經費，但若同時間很多家受損，不可能有很多師傅同時復原，需要要找專門做碾米廠設備的廠商來幫忙復工，這部分應該會需要時間，跟資金相比，現在缺工的狀況更嚴重，重建恐怕還需要排隊，這部分政府能幫忙的有限。