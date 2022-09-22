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龍應台《大武山下》改編音樂影像劇 屏東演藝廳10月演出

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣政府主辦「2022南國音樂節」，邀請知名劇場文化創作者齊聚一堂，以作家龍應台小說《大武山下》為啟發，屏東在地文化為靈感，共同催生音樂影像劇場《緣那麼淺、愛那麼深》，10月8、9日屏東演藝廳演出，帶領觀眾展開大武山下的奇幻旅程。 

文化處表示，這部音樂影像劇場取材作家龍應台2017年起落腳屏東成為「新潮州人」，並累積三年在地的生活體驗與環境探索，在2020推出其第一部長篇小說《大武山下》。

《大武山下》描述一段光影交織的魔幻旅程，似真似假，存在與不存在之間的情節，引領讀者認識土地感受萬物，領悟生命的意義。

文化處指出，世界持續受疫情影響，作詞人鍾永豐、作曲家張玹及導演黃郁晴感受書中的文字，以瘋狂書迷身份想讓書中虛實交錯的奇幻古徑躍然紙上，用柔軟的心一起感受生命、土地、愛，一起尋找到一個有光的地方。

攝影劉振祥與製作團隊實地踏尋潮州、浸水營古道與北大武山，透過影像設計王奕盛及傑出設計群們共同創作，潮州的生活文化、街道笑語、食物氣味、乃至北大武山的生態景觀與植生，都在跨界藝術家多元視角切入下栩栩如生地呈現。

這場音樂影像劇場結合優秀音樂家鄭思筠、范婷玉、林健吉、國家交響樂團與台北室內合唱團聯手演出。售票資訊請上兩廳院文化生活Opentix售票網查詢<!--@IMAGE_18739391_CENTER@-->

屏東縣政府 劇場 北大武山 龍應台

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