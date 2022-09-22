快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大雲林分院遠赴非洲索馬利蘭 協助建構緊急醫療體系

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國合會捐贈Hargeisa group hospital（哈爾格薩醫院）救護車一輛。圖／台大雲林分院提供
國合會捐贈Hargeisa group hospital（哈爾格薩醫院）救護車一輛。圖／台大雲林分院提供

台大醫院雲林分院與國際合作發展基金會遠赴非洲索馬利蘭，針對索國「緊急醫療」領域，進行調查及任務評估，並建立需求與援助的共識，以確立2024年起將執行的「索馬利蘭公衛醫療緊急應變體系計畫」的方向與內容，協助索國建立緊急醫療體系。

索國急救醫療任務團隊本月4日出發赴索馬利蘭訪問，成員包括領隊國合會秘書長項恬毅、人道援助處長王宏慈、專案助理管理師梁語真、駐地計畫經理吳雅芳、林秉正及計畫顧問台大醫院雲林分院副院長江文莒、國際醫療中心主任盤建德。

國合會指出，「索馬利蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」將於2023年底屆期，根據駐索馬利蘭技術團的「索國公衛醫療先期研究報告」，建議優先以「緊急醫療」領域作為後續推動的計畫，因此，此行目的，即在索國進行調查及任務評估，並建立需求與援助間的共識，以確立2024年將執行的「索馬利蘭公衛醫療緊急應變體系計畫」的方向與內容。

江文莒也表示，這次主要是考察當地公共衛生緊急醫療需求，團隊一抵達就帶著時差開始走訪首都哈爾格薩等地，過程頗為艱辛，尤其索馬利蘭是進步與落差並存的國度，有網路卻沒完整的柏油路、雖用手機支付卻有高達一半的人沒身分證，連首都哈爾格蕯擁有百萬人口，卻只有4輛幾無設備的救護車。

江文說，尤其索國缺乏戶政系統，讓緊急醫療運作難上加難，對這些所遇到困難，將要逐一排除並引用台灣經驗，幫助建立起最適合當地的緊急醫療系統。

台大醫院雲林分院長馬惠明表示，院方2017年成立國際醫療中心以來，積極推動國際醫療援助、國際醫學交流及國際病患服務，2017年曾赴西非布吉納法索古進行醫療合作，建構首座加護病房並提升急重症醫療能力；2018年與印尼大學醫院展開雙邊醫療講座與人員培訓，今年再赴索國提供醫療援助。

馬院長指出，副院長江文莒是急診醫學科教授，目前擔任急診醫學會緊急救護(EMS)委員會主席、亞洲外傷研究群PATOS副主席及亞洲緊急救護協會 (AAEMS) 執行委員，並肩負起雲林急重症醫療重任，這次赴索國交流提供專業協助建構公衛醫寮與急救體系，讓台灣醫療再跨出國際貢獻友邦，建立台灣好形象，深具意義。

國合會和台大雲林分院組成的台灣醫療訪問團，拜訪非洲索馬利蘭首都的消防局，討論發展緊急救護系統(EMS)的可能性。圖／台大雲林分院提供
國合會和台大雲林分院組成的台灣醫療訪問團，拜訪非洲索馬利蘭首都的消防局，討論發展緊急救護系統(EMS)的可能性。圖／台大雲林分院提供
非洲索衛生發展部透過臉書向全國宣布並說明台灣將協助索國建構緊急醫療計畫。圖／台大雲林分院
非洲索衛生發展部透過臉書向全國宣布並說明台灣將協助索國建構緊急醫療計畫。圖／台大雲林分院
國合會和台大雲林分院組成的台灣醫療訪問團，與Hargeisa group hospital（哈爾格薩醫院）副院長討論援助方案。圖／台大雲林分院提供
國合會和台大雲林分院組成的台灣醫療訪問團，與Hargeisa group hospital（哈爾格薩醫院）副院長討論援助方案。圖／台大雲林分院提供
台大雲林分院與索馬利蘭衛生發展部官員，就建構緊急醫療達成共識。圖／台大雲林分院
台大雲林分院與索馬利蘭衛生發展部官員，就建構緊急醫療達成共識。圖／台大雲林分院
國合會和台大雲林分院組成的台灣醫療訪問團，拜會台灣駐索馬利蘭大使館。圖／台大雲林分院
國合會和台大雲林分院組成的台灣醫療訪問團，拜會台灣駐索馬利蘭大使館。圖／台大雲林分院
國合會和台大雲林分院組成的台灣醫療訪問團，參觀非洲索馬利蘭Hargeisa group hospital（哈爾格薩醫院）醫檢部門。圖／台大雲林分院
國合會和台大雲林分院組成的台灣醫療訪問團，參觀非洲索馬利蘭Hargeisa group hospital（哈爾格薩醫院）醫檢部門。圖／台大雲林分院

索馬利蘭 台大醫院 雲林

延伸閱讀

台大醫院26日開打次世代疫苗 即起開放網路掛號

禮物還是贓物？ 南非人連署要英王室歸還權杖鑽石

美網／再度改寫非洲紀錄 突尼西亞加博連闖兩大滿貫決賽

非洲4國使節拜會高雄市政府 打造合作契機

相關新聞

周末降雨熱區出爐！2大熱帶性低壓接力生成 它最快今晚形成塔拉斯颱風

太平洋海面上的熱帶性低氣壓TD18、TD19相繼生成，TD18目前路徑會往日本前進，中央氣象局預估最快在今日晚間或明天上...

0+7將上路！2023年出國行事曆攻略 怎麼請長假、日本連假避人潮

台灣邊境開放在即，指揮中心指揮官王必勝今天（22日）早上受訪時鬆口表示，最快10月13日就會開放0+7，令許多民眾迫不及待想安排出國旅遊。行政院人事行政總處先前已公布明年（112年）的行事曆，來看看明年的「請長假攻略」吧！

整理包／忍不住搶先出國了？7月出國人數破10萬 台人最愛國家前6名一覽

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，台灣邊境「0＋7」開放的時間預計落在10月15日以前。不過由於先前世界各國已陸續放寬邊境限制，許多民眾早就等不及率先出國，7月份台人出國數突破10萬人次，其中又以這6國最受歡迎。

祖孫3人殺害東卯山黑熊埋屍起訴 林務局籲民眾即時通報不究辦

救傷野放的東卯山黑熊在南投武界遇害，涉案祖孫因為設置山豬吊卻捕捉到黑熊，擔心受罰將其殺害並掩埋企圖滅證，3名分別涉嫌殺害...

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

統一超商「泰安服務區商場」獲環保局頒發室內空氣品質優良標章

為提供用路人於國道服務區休憩時有好的室內空氣品質，由高公局委託統一超商經營的國道一號「泰安服務區」積極配合環保署推動室內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。