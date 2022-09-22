台大雲林分院遠赴非洲索馬利蘭 協助建構緊急醫療體系

台大醫院雲林分院與國際合作發展基金會遠赴非洲索馬利蘭，針對索國「緊急醫療」領域，進行調查及任務評估，並建立需求與援助的共識，以確立2024年起將執行的「索馬利蘭公衛醫療緊急應變體系計畫」的方向與內容，協助索國建立緊急醫療體系。

索國急救醫療任務團隊本月4日出發赴索馬利蘭訪問，成員包括領隊國合會秘書長項恬毅、人道援助處長王宏慈、專案助理管理師梁語真、駐地計畫經理吳雅芳、林秉正及計畫顧問台大醫院雲林分院副院長江文莒、國際醫療中心主任盤建德。

國合會指出，「索馬利蘭孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫」將於2023年底屆期，根據駐索馬利蘭技術團的「索國公衛醫療先期研究報告」，建議優先以「緊急醫療」領域作為後續推動的計畫，因此，此行目的，即在索國進行調查及任務評估，並建立需求與援助間的共識，以確立2024年將執行的「索馬利蘭公衛醫療緊急應變體系計畫」的方向與內容。

江文莒也表示，這次主要是考察當地公共衛生緊急醫療需求，團隊一抵達就帶著時差開始走訪首都哈爾格薩等地，過程頗為艱辛，尤其索馬利蘭是進步與落差並存的國度，有網路卻沒完整的柏油路、雖用手機支付卻有高達一半的人沒身分證，連首都哈爾格蕯擁有百萬人口，卻只有4輛幾無設備的救護車。

江文說，尤其索國缺乏戶政系統，讓緊急醫療運作難上加難，對這些所遇到困難，將要逐一排除並引用台灣經驗，幫助建立起最適合當地的緊急醫療系統。

台大醫院雲林分院長馬惠明表示，院方2017年成立國際醫療中心以來，積極推動國際醫療援助、國際醫學交流及國際病患服務，2017年曾赴西非布吉納法索古進行醫療合作，建構首座加護病房並提升急重症醫療能力；2018年與印尼大學醫院展開雙邊醫療講座與人員培訓，今年再赴索國提供醫療援助。