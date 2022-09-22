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妥瑞兒治療新選擇 嘉義大林慈濟中醫師針灸減緩症狀

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義大林慈濟醫院中醫師阮膺旭，透過中藥和針灸治療，逐漸減緩妥瑞症狀發生率。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院中醫師阮膺旭，透過中藥和針灸治療，逐漸減緩妥瑞症狀發生率。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

國二的小傑(化名)，因為是妥瑞兒的關係，常眨眼睛、搖頭晃腦、突發出聲音及身體不自主的抽動，在成長過程中經常遭受旁人異樣的眼光，因此他很害怕入人群。嘉義大林慈濟醫院中醫師阮膺旭，透過中藥和針灸治療，協助逐漸減緩症狀發生率，讓孩子日常生活獲得改善。

今年15歲的小傑，每次大發作時，牙齒都會去咬舌頭，咬嘴巴內唇，咬到流血，無法進食，也曾經搖頭晃腦，搖到脖子痠；小傑外婆說，日前因感冒使妥瑞症狀更加重，孩子經常沒間斷地咳嗽，越咳越大力，咳到快喘不過氣，好像氣喘一樣，讓她很擔心。

院方表示，小傑來院時，臉色病懨懨的，邊走邊咳邊喘，快喘不過氣樣，中醫師阮膺旭透過臨床明顯的寒象，以傳統的溫熱咳嗽藥，將氣管撐開，讓身體變得溫暖，加上較細的頭皮針，施在頭皮上，藉由針在頭部的穴位(如百會、四神聰等)，調節腦中神經傳導物質。

經治療後，小傑首次回診時，症狀已減緩一半，到了第二周，晚上咳嗽睡不著的情況改善七八成，目前咳嗽、睡不著、情緒、身體的抖動，已大幅減少；中醫師阮膺旭建議，後續用調補方式，幫小傑打好身體基礎；外婆說，吃完中藥後，孩子晚上有辦法入眠，非常感謝醫師的照顧。

醫師阮膺旭說，妥瑞氏症在中醫治療上，常從醒腦開竅、滋補腎陰降火、調理脾胃著手，會用到如天麻、鉤藤、遠志、石菖浦、知母、黃柏、白朮等，建議在飲食上過冷或過熱的都應避免，也可以適當按摩頭部的安神穴位。

嘉義大林慈濟醫院中醫師阮膺旭，透過中藥和針灸治療，逐漸減緩妥瑞症狀發生率。圖／嘉義大林慈濟醫院提供
嘉義大林慈濟醫院中醫師阮膺旭，透過中藥和針灸治療，逐漸減緩妥瑞症狀發生率。圖／嘉義大林慈濟醫院提供

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