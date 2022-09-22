影／花東強震嚇跑不少遊客 墾丁、小琉球喜接臨訂客

強震重創花東交通，旅宿業者近期都接到退團、退房電話，原滿檔的雙十連假訂房也嚇跑大半；屏東熱門度假地小琉球和墾丁旅宿業，這幾天都接到臨訂電話，多是因花東交通受阻、臨時更改行程的散客和團客，估計住房率成長一至二成，也讓原就搶手的雙十連假檔期更難訂。

小琉球觀光業者陳博正說，花東強震重創交通後，本周一開始，更改旅遊行程到小琉球旅遊的遊客明顯變多，上午的船班幾乎班班近滿，連帶拉抬住房率，昨天甚至幫客人問到第4家才有空房，更別提已近滿房的周未假日和接下來的雙十國慶連假了。