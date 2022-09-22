快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／花東強震嚇跑不少遊客 墾丁、小琉球喜接臨訂客

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
花東強震重創交通後，本周一開始，更改旅遊行程到屏東小琉球旅遊的遊客明顯變多，海邊平日滿是水上活動人潮。圖／陳博正提供
花東強震重創交通後，本周一開始，更改旅遊行程到屏東小琉球旅遊的遊客明顯變多，海邊平日滿是水上活動人潮。圖／陳博正提供

強震重創花東交通，旅宿業者近期都接到退團、退房電話，原滿檔的雙十連假訂房也嚇跑大半；屏東熱門度假地小琉球墾丁旅宿業，這幾天都接到臨訂電話，多是因花東交通受阻、臨時更改行程的散客和團客，估計住房率成長一至二成，也讓原就搶手的雙十連假檔期更難訂。

小琉球觀光業者陳博正說，花東強震重創交通後，本周一開始，更改旅遊行程到小琉球旅遊的遊客明顯變多，上午的船班幾乎班班近滿，連帶拉抬住房率，昨天甚至幫客人問到第4家才有空房，更別提已近滿房的周未假日和接下來的雙十國慶連假了。

墾丁一家五星飯店陳姓主管說，花東地區因強震交通受阻，兩地旅宿退訂嚴重，部分改到屏東墾丁度假，臨訂客增加約一至二成，由於假日和接下來的雙十連假已近滿房，動作慢的會訂不到，建議向隅者可找墾丁核心地區外的旅宿店。

花東強震重創交通後，本周一開始，更改旅遊行程到屏東小琉球旅遊的遊客明顯變多，上午的船班幾乎班班近滿。圖／陳博正提供
花東強震重創交通後，本周一開始，更改旅遊行程到屏東小琉球旅遊的遊客明顯變多，上午的船班幾乎班班近滿。圖／陳博正提供
花東強震重創交通後，本周一開始，更改旅遊行程到屏東小琉球旅遊的遊客明顯變多，上午的船班幾乎班班近滿。圖／陳博正提供
花東強震重創交通後，本周一開始，更改旅遊行程到屏東小琉球旅遊的遊客明顯變多，上午的船班幾乎班班近滿。圖／陳博正提供

小琉球 連假 墾丁

延伸閱讀

颱風影響 小琉球停航2天、墾丁漁村公園暫關閉

影／小琉球交通船停駛兩天 遊客搶搭「海盜船」返台

影／中颱梅花逼近小琉球航班明天僅1班 遊客提前返台

墾丁、小琉球中秋住房旺 屏鵝公路南下車流爆大量

相關新聞

周末降雨熱區出爐！2大熱帶性低壓接力生成 它最快今晚形成塔拉斯颱風

太平洋海面上的熱帶性低氣壓TD18、TD19相繼生成，TD18目前路徑會往日本前進，中央氣象局預估最快在今日晚間或明天上...

0+7將上路！2023年出國行事曆攻略 怎麼請長假、日本連假避人潮

台灣邊境開放在即，指揮中心指揮官王必勝今天（22日）早上受訪時鬆口表示，最快10月13日就會開放0+7，令許多民眾迫不及待想安排出國旅遊。行政院人事行政總處先前已公布明年（112年）的行事曆，來看看明年的「請長假攻略」吧！

整理包／忍不住搶先出國了？7月出國人數破10萬 台人最愛國家前6名一覽

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，台灣邊境「0＋7」開放的時間預計落在10月15日以前。不過由於先前世界各國已陸續放寬邊境限制，許多民眾早就等不及率先出國，7月份台人出國數突破10萬人次，其中又以這6國最受歡迎。

祖孫3人殺害東卯山黑熊埋屍起訴 林務局籲民眾即時通報不究辦

救傷野放的東卯山黑熊在南投武界遇害，涉案祖孫因為設置山豬吊卻捕捉到黑熊，擔心受罰將其殺害並掩埋企圖滅證，3名分別涉嫌殺害...

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

統一超商「泰安服務區商場」獲環保局頒發室內空氣品質優良標章

為提供用路人於國道服務區休憩時有好的室內空氣品質，由高公局委託統一超商經營的國道一號「泰安服務區」積極配合環保署推動室內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。