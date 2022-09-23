樂齡飲食新趨勢 用喝的堅果滿足一日好營養

萬歲牌堅果飲，滿足熟齡族少量多餐的一日營養計畫。 李清宇／攝影

根據國民健康署最新《國民營養健康狀況變遷調查》，65歲以上國人熱量攝取隨年齡增加而下降，導致身體需要的營養入不敷出，尤其水果與膳食纖維與堅果種子類，最容易攝取不足。新熟齡時代，更應該掌握「健康吃原則」：吃好、吃夠、增肌，正確做好飲食計畫，才能持續為健康打好底。

堅果飲含多種營養，提供每日所需許多長輩食慾不振，熱量攝取量不夠維持健康生活所需，適合「少量多餐」！營養師朱瑞君認為，堅果是重要飽足感營養來源，無論是下午茶、晚餐或是宵夜，都可以適度補充堅果當點心，而運用整顆堅果原果研磨的萬歲牌「堅果飲」一杯營養價值高，還有各種豐富礦物質促進新陳代謝，喝起來口感滑順、香氣濃郁，讓牙口不好的長輩，一樣可以喝到堅果的營養、提振食慾，快速補足一天營養。

天然原果研磨的萬歲牌堅果飲，口感滑順、香氣濃郁，適合全年齡層飲用。 李清宇／攝影

其中，芝麻堅果飲的高鈣成分輔以核桃複方調配，對於鈣質流失快速、骨鬆的長輩們，作為平時骨骼健康的天然食補，一天一杯輕鬆補鈣。營養師珊珊指出，堅果飲含好油、蛋白質與礦物質，幫助健康維持、增強體力，膳食纖維亦可使排便順暢，素食者與注重保養者也能飲用。

萬歲牌堅果飲滑順口感提振好食慾，健康隨身「袋」著走。 李清宇／攝影

包包有履歷，安心看得見堅果專家萬歲牌嚴選品質優良、色澤飽滿香氣充足，且通過國家檢驗標準的高品質堅果，萬歲牌堅果飲每包都有「安心履歷QR CODE」，只要透過手機掃描，即時查詢國際級檢驗報告，從農藥檢驗、黃麴毒素檢驗、重金屬與二氧化硫檢驗等。營養師孫語霙建議選擇堅果飲就要選擇有安心履歷，才不會買到來路不明且標示不清食品。