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飆罵「怎請自閉症」 伊甸身障實測路人反應有洋蔥

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
伊甸日前進行身障街頭實測，透過自閉症收銀員、挑剔的客人、弱勢親子等演員詮釋演出，觀察周遭民眾真實反應與心聲。圖／伊甸基金會提供
伊甸日前進行身障街頭實測，透過自閉症收銀員、挑剔的客人、弱勢親子等演員詮釋演出，觀察周遭民眾真實反應與心聲。圖／伊甸基金會提供

伊甸基金會今年邁入40年，長期為身心障礙者倡議發聲，觀察到身障朋友遇到困難或遭受不友善對待，社會大眾之所以沒有挺身而出，除了可能出自於冷漠，更多的是因為「不知道要如何幫助」，主要原因是對身心障礙朋友的不了解。

伊甸因此發起「力挺發聲以愛療癒」網路系列活動，透過身障街頭實測影片拍攝、身障插畫家左邊女孩、人氣插畫家大姚及角色插畫家的原創圖文社群串聯分享，暖心呼籲民眾挺身而出，為身心障礙朋友力挺發聲，共創友善無礙的社會。

日前伊甸特別進行「Do or Do Not?」身障街頭實測影片拍攝，以量販賣場和咖啡廳為場景，透過自閉症收銀員、挑剔的客人、弱勢親子等，安排專業演員詮釋演出，飆罵「怎請自閉症」，觀察周遭民眾真實反應與心聲。

「不要緊張，慢慢來，不是每個人都願意這樣子」、「可以嗎？加油喔」、「每個人都有工作的機會」、「其實大家都是為了一口飯」、「社會正義和認同感，相信每一個人都是有的」、「他有權利在這裡」。實測結果發現，大部分民眾對於身邊身心障礙者遭受不友善對待時，都會選擇勇於站出來力挺，同時給予身障朋友溫暖鼓勵。

除號召民眾主動關懷，伊甸也鼓勵身心障礙朋友勇敢說出自己的故事、為自己的需求發聲，因此於網路發起插畫家原創圖文社群分享活動，與知名身障插畫家左邊女孩、人氣插畫家大姚、角色插畫家噗總裁、天天好事以及阿喵菜市場合作，以「我的日常不簡單」從自身經驗的分享、不同障別面臨的障礙日常來呈現身心障礙朋友的真實心聲與需求，邀請民眾響應。

中度腦麻身障者左邊女孩用對比圖文分享障礙日常，對她來說連出門都是艱難挑戰，比別人早起穿衣、走路容易被絆倒、藥費調漲等。

而毛毛蟲文創角色插畫家噗總裁、天天好事以及阿喵菜市場分別以視障者、智能障礙者、自閉症者為主題，呈現不同障別面臨到的生活障礙，以及如何正確協助。

身為照顧者的插畫家大姚，則是畫出已故丈夫木瓜生病時坐輪椅的障礙經歷，暖心呼籲共創友善無障礙空間。

伊甸基金會執行長鍾彥彬表示，伊甸一路走來，不斷為身心障礙朋友倡議爭權及勇於發聲，且與時俱進，提供多元適性的服務，而伊甸進行服務時，是為了走向平權，任何人都享有基本權利，不是被孤立，他要跟整個社會和環境相互融合，更重要的是，他有選擇的自由。

鍾彥彬說，身心障礙者的自立生活與融合社區是聯合國身心障礙者權利公約（CRPD）的核心精神之一，伊甸身心障礙者服務計畫呼應CRPD精神，運用自我優勢潛能，幫助身心障礙朋友生活自理以及職場就業，進而陪伴他們走出家門，走進社區，並擁有生活中第一次選擇的機會與權利。

伊甸也邀請大家一起力挺發聲以愛療癒，幫助身障朋友自立生活、勇敢做自己，詳情可搜尋「伊甸　身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。

身為照顧者的人氣插畫家大姚，畫出已故丈夫木瓜生病時坐輪椅的障礙經歷，暖心呼籲共創友善無障礙空間。圖／伊甸基金會提供
身為照顧者的人氣插畫家大姚，畫出已故丈夫木瓜生病時坐輪椅的障礙經歷，暖心呼籲共創友善無障礙空間。圖／伊甸基金會提供

身障者 插畫家 自閉

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