「一場歪斜演講...」 蕭壠園區辦駐村藝術家林哲志個展

台南蕭壠國際藝術村駐村藝術家林哲志今天在園區A4-2館舉辦「一場歪斜的演講：我是東武天皇」個展。以日據時代北白川宮能久親王的視角，透過錄像藝術結合劇本創作重構歷史，嘗試建構主角如何看待歷史對自己的評價，提供大眾另一種角度來看待歷史人物。

園區表示，一件做工精細且氣勢不凡的軍服，透過影片螢幕都能感覺到厚重的歷史氣息。這件軍服，是曾參與乙未戰爭、病逝台灣的北白川宮能久親王軍裝複製品，是林哲志在駐村期間，爬梳歷史資料，比對能久親王歷史照片後，請裁縫師重製而成。

林哲志以「歪斜」做為展覽主題，從兩個層面呈現：第一個歪斜指的是充滿傳說色彩的1895年，明治天皇派北白川宮能久親王、貞愛親王以及乃木希典兵分三路圍攻台南，民間流傳兩親王戰死異鄉不同版本的故事；第二個「歪斜」是距蕭壠文化園區僅600公尺的佳里「中山公園」前身「北門神社」，過去曾供奉北白川宮能久，現在是已無歷史痕跡的景點。

林哲志表示，有感於歷史痕跡往往隨政權更迭而有不同的解讀甚或遭到抹去，於現場、歷史及「現場之外」重新思考，展場中特別輸出一張中山公園的照片，並特意「淨化加工」，移除畫面中的落葉，觸發大家對歷史痕跡去留的思考。為以當代藝術手法重新詮釋這段歷史，走訪台灣歷史博物館、北門神社及多處日本人留下的殘跡，將靈感轉化為以北白川宮能久為主角的劇本，藉角色扮演轉譯不同歷史，投射不同立場。