快訊

三重警抓錯人害民眾破相滿身傷 下場出爐連所長也遭殃

日圓重貶後強升 日本政府24年來首度出手干預匯市

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／福壽山鴛鴦湖楓葉紅了 武陵天鵝池楓葉轉黃添詩意

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
福壽山農場海拔2千多公尺，鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。圖／福壽山農場提供
福壽山農場海拔2千多公尺，鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。圖／福壽山農場提供

明天就是24節氣的秋分，台中市後花園和平區氣溫降已有秋意，福壽山農場鴛鴦湖的台灣紅榨槭已轉紅，宣告賞楓季節開跑；武陵農場天鵝池楓香葉染上鵝黃色，預計10月底進入最佳賞楓期，為期約1個月。

福壽山農場海拔2千多公尺，有「遠得要命的農場」稱號，農場副場長王仁助表示，園區鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。

王仁助指出，目前10月份只剩平日尚有空房、11月幾乎全滿、12月訂房率約七成，露營區這3月份仍有營位。

若氣溫持續驟降，預估即日起到11月底都是最佳賞楓期，11月將是松盧楓紅變色，一日遊也很適合，歡迎遊客上山欣賞大自然萬紫千紅的變幻。

武陵農場預計賞楓期落在10月底至11月底，目前天鵝池附近楓香轉為鵝黃色，目前變色約一成，倒映在天鵝悠遊的池水上煞是美麗，頗有秋天涼爽與詩情畫意的氛圍。

武陵農場副場長胡發韜指出，農場內目前氣溫最低10度、最高20度左右，預計11月賞楓區轉到露營區、場部、北谷一帶。目前10月訂房率近七成、11月九成、12月五成，露營區10、11月連假已全滿、平日約兩成，仍有營位。

福壽山農場與武陵農場目前都是波斯菊花期，福壽山農場花期落在即日起至10月5日止、武陵農場露營區的百日草與大波斯花海現正綻放，若無嚴重超低溫或寒流，花期可到10月下旬。

武陵農場天鵝池楓香葉染上鵝黃色，預計10月底進入最佳賞楓期，為期約1個月。圖／武陵農場提供
武陵農場天鵝池楓香葉染上鵝黃色，預計10月底進入最佳賞楓期，為期約1個月。圖／武陵農場提供
福壽山農場海拔2千多公尺，鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。圖／福壽山農場提供
福壽山農場海拔2千多公尺，鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。圖／福壽山農場提供
福壽山農場海拔2千多公尺，鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。圖／福壽山農場提供
福壽山農場海拔2千多公尺，鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。圖／福壽山農場提供
福壽山農場海拔2千多公尺，鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。圖／福壽山農場提供
福壽山農場海拔2千多公尺，鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。圖／福壽山農場提供
福壽山農場海拔2千多公尺，鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。圖／福壽山農場提供
福壽山農場海拔2千多公尺，鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。圖／福壽山農場提供
武陵農場天鵝池楓香葉染上鵝黃色，預計10月底進入最佳賞楓期，為期約1個月。圖／武陵農場提供
武陵農場天鵝池楓香葉染上鵝黃色，預計10月底進入最佳賞楓期，為期約1個月。圖／武陵農場提供

武陵農場 露營區 天鵝

延伸閱讀

男武陵農場茶莊內工作被蜂叮休克 黑鷹直升機急送就醫

獨／法官罹難、妻小聞訊哀慟 當地居民籲池有指引要清楚

武陵農場長青茶行銷到國外 越南旅展試喝後詢問度高

影／戒茂斯山營地遭霸占不理？ 台東林管：裁處移送共5件

相關新聞

周末降雨熱區出爐！2大熱帶性低壓接力生成 它最快今晚形成塔拉斯颱風

太平洋海面上的熱帶性低氣壓TD18、TD19相繼生成，TD18目前路徑會往日本前進，中央氣象局預估最快在今日晚間或明天上...

0+7將上路！2023年出國行事曆攻略 怎麼請長假、日本連假避人潮

台灣邊境開放在即，指揮中心指揮官王必勝今天（22日）早上受訪時鬆口表示，最快10月13日就會開放0+7，令許多民眾迫不及待想安排出國旅遊。行政院人事行政總處先前已公布明年（112年）的行事曆，來看看明年的「請長假攻略」吧！

整理包／忍不住搶先出國了？7月出國人數破10萬 台人最愛國家前6名一覽

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，台灣邊境「0＋7」開放的時間預計落在10月15日以前。不過由於先前世界各國已陸續放寬邊境限制，許多民眾早就等不及率先出國，7月份台人出國數突破10萬人次，其中又以這6國最受歡迎。

祖孫3人殺害東卯山黑熊埋屍起訴 林務局籲民眾即時通報不究辦

救傷野放的東卯山黑熊在南投武界遇害，涉案祖孫因為設置山豬吊卻捕捉到黑熊，擔心受罰將其殺害並掩埋企圖滅證，3名分別涉嫌殺害...

比吃太鹹還恐怖！這口味更容易洗腎、6成活不過十年 醫警告：兇手就是它

台灣洗腎人口超過9萬人，堪稱是「洗腎王國」，甚至每年都在虧損的健保，花最多錢就是洗腎，可說是最燒錢的疾病，相較於癌症花費來得更多，不少人以為這是跟台灣人嗜吃重鹹、重口味食物有關，但事實上並非如此，有家醫科醫師直言，吃太鹹固然會影響腎功能，但吃甜的更容易步上洗腎的後塵，到後來10年的存活率僅剩35%。

統一超商泰安服務區獲環保局頒發室內空氣品質優良標章

為提供用路人於國道服務區休憩時有好的室內空氣品質，由高公局委託統一超商經營的國道一號「泰安服務區」積極配合環保署推動室內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。