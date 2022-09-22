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影／福壽山鴛鴦湖楓葉紅了 武陵天鵝池楓葉轉黃添詩意
明天就是24節氣的秋分，台中市後花園和平區氣溫降已有秋意，福壽山農場鴛鴦湖的台灣紅榨槭已轉紅，宣告賞楓季節開跑；武陵農場天鵝池楓香葉染上鵝黃色，預計10月底進入最佳賞楓期，為期約1個月。
福壽山農場海拔2千多公尺，有「遠得要命的農場」稱號，農場副場長王仁助表示，園區鴛鴦湖四周的台灣紅榨槭已轉紅，由於紅榨槭品種較早轉變紅色，圍繞著湖邊，有紅有綠，漸層顏色相當夢幻。
王仁助指出，目前10月份只剩平日尚有空房、11月幾乎全滿、12月訂房率約七成，露營區這3月份仍有營位。
若氣溫持續驟降，預估即日起到11月底都是最佳賞楓期，11月將是松盧楓紅變色，一日遊也很適合，歡迎遊客上山欣賞大自然萬紫千紅的變幻。
武陵農場預計賞楓期落在10月底至11月底，目前天鵝池附近楓香轉為鵝黃色，目前變色約一成，倒映在天鵝悠遊的池水上煞是美麗，頗有秋天涼爽與詩情畫意的氛圍。
武陵農場副場長胡發韜指出，農場內目前氣溫最低10度、最高20度左右，預計11月賞楓區轉到露營區、場部、北谷一帶。目前10月訂房率近七成、11月九成、12月五成，露營區10、11月連假已全滿、平日約兩成，仍有營位。
福壽山農場與武陵農場目前都是波斯菊花期，福壽山農場花期落在即日起至10月5日止、武陵農場露營區的百日草與大波斯花海現正綻放，若無嚴重超低溫或寒流，花期可到10月下旬。
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