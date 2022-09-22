夏威夷支架大洋舟航向台東都歷部落 阿美族人熱情歡迎

台東縣政府為推廣新型海洋遊憩活動，今年首創「2022藍海生活節」活動，邀請夏威夷國寶級大師Kimokeo Kapahulehua帶來親手打造的「支架大洋舟」，今天象徵性從都歷部落划到天空之鏡。Kimokeo說感覺像「回家了」。

Kimokeo說，他的祖先7000年前從台灣遷徒到夏威夷，今天和祖先划進都歷阿美族部落，感覺就像回家一樣，令身體裡的血液基因回到熟悉的地方。

今年首次舉辦的「藍海生活節」與國際南島航海文化組織夏威夷奇摩凱基金會（Kimokeo Foundation）共同進行南島海洋文化深度交流，並邀請夏威夷國寶級大師Kimokeo帶來親手打造的「支架大洋舟」並分享海洋文化。

早上8點大洋舟在都歷部落外海發出信號，請求准許進入阿美族傳統土地，部落長老以三聲竹號角回應，代表同意大洋舟進入。大洋舟抓準湧浪，6個划船手一鼓作氣划向沙灘。部落頭目祈福迎接，划手也回贈夏威夷豆項鍊，代表保護與和平。

Kimokeo開心跟著族人一起跳舞、合影，夏威夷的原住民母語中，眼睛、耳朵等五官的發音，都跟阿美族母語一模一樣，他相信台灣是南島民族的起源。

現年75歲的Kimokeo從15歲開始接觸支架大洋舟，60年的時間都在研究跟推廣，他已經使用支架大洋舟，完成夏威夷群島間的所有島對島航程。Kimokeo說，他這次到台灣，除與阿美族部落文化交流，也是與祖先的連結。