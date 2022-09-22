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癌末病人圓夢返鄉 當面感謝友人救命之恩
花蓮61歲曾先生罹患口腔癌末期，於8月底住進花蓮慈濟醫院安寧「心蓮病房」。他非常熱愛家鄉鳳林鎮，形容自己是「鳳林活化石」，對鎮上的人事物瞭若指掌，一直想要回家看看，經照護團隊與家屬的評估後，決定啟動「心蓮旅行社．圓夢之旅」，帶他回到掛念的故鄉，完成最後心願。
以前曾先生平日會到住家附近的市場活動，和鄰里的關係非常緊密，有次他昏迷倒臥在家，連續2天沒有到市場現身，朋友擔憂之下請里長協助開門，竟發現人已在家中失去意識，緊急送往醫院就醫，才保住一命。
曾先生表明不要急救，但隨著腫瘤愈來愈大，讓他有想要回家鄉探望朋友的心願，儘管擔心回家途中傷口突然又大出血，但為尊重病患意願，照護團隊聯繫上他的姊姊，並做好路途上可能突發意外的準備，終於在8日上午前往鳳林。
「這群朋友都很照顧他，無論住院前後，都會每天傳訊息關心病況。」曾大姊說，弟弟以前幾乎每天都會到市場，和攤販或工人話家常，有時候會幫雜貨攤的老闆娘顧攤子，有時幫忙跑腿拿東西，大家都說他是熱心善良的人。
雖然臉上的傷口使曾先生不便開口說話，不過還是笑瞇瞇地和鄰居好友打招呼，並向照護團隊介紹幫助他最多的美容院老闆娘阿珠。他表示，一開始就是阿珠發現他沒有來市場，擔心一個人在家發生意外，才趕快打電話給里長請求協助，這些朋友都是自己的救命恩人，一定要回來看看他們也感謝他們。
這趟「圓夢之旅」圓滿完成，曾先生帶著朋友們的祝福與圓滿心願的心情，平安回到醫院。曾大姊說，很久沒有看到弟弟這麼開心的樣子，這都是因為有大家的全程陪伴，讓他放心回家，對於照護團隊的付出非常感恩。
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