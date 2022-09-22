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雲林推出20場深度小旅行 揭密巷仔內隱藏版故事
雲林縣推展觀光成績亮眼，去年觀光人數破千萬，今年文觀處更以「巷仔內好𨑨迌」為主題，集合15個協會，推出20條特色遊程，即日起至11月，每周末帶民眾上山下海、走進社區巷仔內，揭密雲林巷仔內隱藏版故事，同時也在10月29、30日舉辦雲林社造嘉年華成果展，展現「雲林社造百貨行」的各行精彩。
文化觀光處長陳璧君說，雲林縣推動社區深度文化之旅多年，參與單位年年增加，社區也成功朝向常態性辦理，今年行政院農委會水土保持局再挹注資源，推動「農村總合計畫」，將推行多年的社區深度文化之旅再深化，將舊景點再次活化，朝精緻化方向發展。
文化觀光處表示，今年共有20條特色遊程（14條一日遊、6條二日遊），串聯社區故事、文化歷史、農漁產業、生態景觀等，即日起至11月中每個周末六、日都有不同的山海特色遊程，是很優質的深度體驗，詳情可上雲林縣政府文化觀光處臉書查詢相關訊息。
一日特色遊程有，玉米好CHILL北溪文青慢旅、尋找森林小精靈、舌尖上的浪鰻、士庫款款行漫遊牛果果、雲遊濱海夏日小旅行、偶艾埤頭鯨奇之旅、與偶相遇搖滾趣、海豐好行踏漁村生活體驗、戀戀濁水溪山溪巡禮、土庫遊藝思小小職人往前「蔥」、大埔嬉遊記鬥獅、三秀詩情田園尋寶、花現虎尾浪漫巾彩、鹿影騎跡。
兩日遊程包括，百年澹仔火祭詔亮客庄、眷村好WAY、雲西海風秘境藝術之旅、森林療癒元體驗、雲東步道森呼吸、淺山好「咖」走透透「啡」常好玩喔。
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