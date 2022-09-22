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退化性關節炎經雷射針灸治療 女看護免開刀、正常工作

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總傳統醫學科中醫師楊雅媜（左）為女看護使用雷射針灸治療。圖／台中榮總提供
台中榮總傳統醫學科中醫師楊雅媜（左）為女看護使用雷射針灸治療。圖／台中榮總提供

1名56歲女看護，因為工作需要常需久站及搬動病患，長期下來右腳內側膝蓋腫脹疼痛，無法屈伸，嚴重影響看護工作，經醫師診斷為退化性關節炎，退化程度並已達開刀標準。她嘗試過打玻尿酸等各種治療效果都不好，後來經以中醫調整體質，再以雷射針灸治療，終於使她的疼痛減少，並能正常工作。

女看護說，她因退化性關節炎，膝蓋紅腫，上下樓梯、走路都很痛，甚至蹲下去就站不起來，雖嘗試自體血小板增生治療、玻尿酸等各種方式治療，卻緩解有限，也曾有醫師建議換人工關節，但她害怕手術，且限於經濟，也沒有辦法放下工作。後來經過雷射針灸治療，每周做3次，疼痛有明顯改善，後來治療次數逐漸減少為兩周1次，現已行動自如。

台中榮總傳統醫學科中醫師楊雅媜說，衛生福利部統計，國人膝關節退化的盛行率約 15%，全國約有350 萬人飽受關節疼痛之苦。58 歲以上長者，每 5 人中就有 1 人有關節退化問題；70歲以上老人更有 70 %以上罹患退化性關節炎，其中女性患者又因更年期後骨質流失，比例多於男性。常見的危險因子計有體重過重、抽菸、外傷、O型腿等。

她說，女看護脾經絡較弱，本身亦有水腫和偶有腹瀉、抽筋等情形，經透過補腎，強化腎氣，增加患者的膝蓋承重力，再使用雷射針灸治療儀照射血海、梁丘、鶴頂、陰陵泉、陽陵泉等膝蓋穴道，一個療程後，疼痛腫脹明顯改善，屈伸等站立蹲下亦無障礙，現只要固定回診保養即可。

楊雅媜說，透過雷射光針灸治療，原理在於可以給予細胞能量，促進細胞的修復和再生，因而能改善退化性關節炎，對疼痛及生活品質更有極佳的療效。

她說，依臨床統計數據顯示，患者使用雷射針灸治療四周後，疼痛分數明顯下降、可增生軟骨及改善滑囊空隙，證明使用雷射治療退化性關節炎有極佳療效，針對風寒濕邪導致氣血不通，久而導致筋骨損傷退化、老年退化精血不足導致「骨枯髓減」，筋骨萎縮無力，所造成的關節腫脹疼痛可明顯改善，並避免關節變形。

關節炎

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