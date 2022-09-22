快訊

介入醫師學長婚姻 「最美博士」許藍方反控元配不起訴

陸驚傳「航班大面積取消」單日逾上千班次 媒體曝2點主因

疫情後第一次出國該注意什麼？出入境須知及個人防護一次看

影／美魔女愛做重訓子宮脫垂 人工網膜子宮懸吊術改善

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院婦產部温亭虹醫師表示，重訓施力不當，也可能導致子宮脫垂。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院婦產部温亭虹醫師表示，重訓施力不當，也可能導致子宮脫垂。圖／光田綜合醫院提供

台中一名45歲劉姓美魔女，生完二胎後至今仍保持好身材，她平日勤上健身房運動、做重訓，日前因下腹部感到腫脹不適，有頻尿的困擾，到婦產科就診才發現是子宮脫垂造成腹部腫脹與頻尿，她最後決定保留子宮，因此接受「人工網膜子宮膀胱懸吊術」，改善子宮脫垂問題。

光田綜合醫院婦產部温亭虹醫師表示，近年不少女性喜歡上健身房做重訓，想要練出「馬甲線」、「六塊肌」，使腹部長期處在高壓的狀態，使女性骨盆腔的各個器官，如子宮、膀胱等脫垂的機率升高；他說以往女性子宮脫垂都常見於年紀較大的老阿嬤，或是長年做粗重工作的勞動女性身上，但現在因為女性也常做重訓，導致年過40、熱愛重訓的女性，也容易有子宮脫垂的現象。

子宮脫垂是女性常見的婦科疾病，是女性骨盆腔肌群和韌帶因為鬆馳、老化，使得骨盆腔的器官失去支撐而逐漸往下墜，當壓迫到膀胱或直腸，就會出現頻尿或便祕的問題。

溫亭虹醫師說，劉小姐的子宮頸就下垂至陰道口，屬於第三期的子宮脫垂患者，子宮壓迫到膀胱造成頻尿，原本劉小姐因沒有生育的考量，曾詢問醫師若移除子宮是否一勞永逸？但醫師認為，根據目前泌尿科與婦科的相關研究指出，移除子宮對於治療子宮脫垂問題幫助不大，因為骨盆腔不只有子宮，還有膀胱、直腸，許多患者移除了子宮後，膀胱、直腸還是跟著滑脫出來，因為骨盆腔肌群一旦鬆弛，就不可逆轉。

温亭虹分析，輕微的子宮脫垂若不影響生活，可以靠運動防止症狀惡化，他建議有輕微子宮或膀胱脫垂現象的熟女，可多做提臀縮肛，如凱格爾運動，或瑜珈中的「橋式」，都是能訓練骨盆腔肌群的動作，並減少搬重物、激烈運動的次數，就能讓脫垂的症狀不再加劇。

當患者的子宮脫垂到陰道口，就需要手術治療，目前「人工網膜子宮膀胱懸吊術」是最能一勞永逸的方式，温亭虹解釋，脫垂的主因是因為骨盆腔肌群鬆弛，導致子宮、膀胱等器官沒有支撐力，而「人工網膜子宮膀胱懸吊術」，可將子宮或膀胱等器官「扶起來」而不下墜，能解決脫垂的問題，並改善頻尿或便祕等問題。

他也提醒婦女，無論是否為自然產，年過40後，最好也趁每年子宮抹片檢查時，留意自己是否有脫垂的現象或狀況，若常覺得下腹有腫脹感、或有頻尿或便祕、腰酸背痛等症狀，都可至婦科做進一步檢查及評估。

光田綜合醫院朱儀庭復健師指導示範橋式動作。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院朱儀庭復健師指導示範橋式動作。圖／光田綜合醫院提供

子宮 頻尿

延伸閱讀

跟青梅竹馬鬧翻一劍刺死！身家破億美魔女濺血送醫

走路會陰卡卡小便困難 醫師：子宮膀胱脫垂要盡早處理

小女友腹痛急診 讓台南男栽跟斗被判6個月

美魔女自稱睡過千名人夫 樂稱：9月是偷吃旺季

相關新聞

塔拉斯颱風將生成！最新路徑曝光 吳德榮：周末變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，日本南方海面的...

健保總額協商會議經12小時討論 西醫總額仍為兩案併陳

攸關國人明年健保費是否調漲，健保給付費用總額協商會議於今天展開，健保會的付費者、醫界等代表將進行協商，經過約12個多小時馬拉松式的討論

影／美魔女愛做重訓子宮脫垂 人工網膜子宮懸吊術改善

台中一名45歲劉姓美魔女，生完二胎後至今仍保持好身材，她平日勤上健身房運動、做重訓，日前因下腹部感到腫脹不適，有頻尿的困...

OL辦公室敲電腦肩頸痠痛 竟是頸椎小面關節作祟

台中市50多歲呂小姐是OL上班族，工作時間長期坐辦公室打電腦，造成姿勢不良，今年肩頸出現痠痛、疼痛，偶爾轉移到顳側與肩夾...

祖孫3人殺害東卯山黑熊埋屍起訴 林務局籲民眾即時通報不究辦

救傷野放的東卯山黑熊在南投武界遇害，涉案祖孫因為設置山豬吊卻捕捉到黑熊，擔心受罰將其殺害並掩埋企圖滅證，3名分別涉嫌殺害...

特戰隊分享軍旅生涯 新北眷村節軍風市集周末登場

2022新北市眷村文化節「新眷時代」，9月10日至10月10日在新北市空軍三重一村辦理。其中9月24、25日將有「軍風文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。