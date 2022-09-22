影／美魔女愛做重訓子宮脫垂 人工網膜子宮懸吊術改善

台中一名45歲劉姓美魔女，生完二胎後至今仍保持好身材，她平日勤上健身房運動、做重訓，日前因下腹部感到腫脹不適，有頻尿的困擾，到婦產科就診才發現是子宮脫垂造成腹部腫脹與頻尿，她最後決定保留子宮，因此接受「人工網膜子宮膀胱懸吊術」，改善子宮脫垂問題。

光田綜合醫院婦產部温亭虹醫師表示，近年不少女性喜歡上健身房做重訓，想要練出「馬甲線」、「六塊肌」，使腹部長期處在高壓的狀態，使女性骨盆腔的各個器官，如子宮、膀胱等脫垂的機率升高；他說以往女性子宮脫垂都常見於年紀較大的老阿嬤，或是長年做粗重工作的勞動女性身上，但現在因為女性也常做重訓，導致年過40、熱愛重訓的女性，也容易有子宮脫垂的現象。

子宮脫垂是女性常見的婦科疾病，是女性骨盆腔肌群和韌帶因為鬆馳、老化，使得骨盆腔的器官失去支撐而逐漸往下墜，當壓迫到膀胱或直腸，就會出現頻尿或便祕的問題。

溫亭虹醫師說，劉小姐的子宮頸就下垂至陰道口，屬於第三期的子宮脫垂患者，子宮壓迫到膀胱造成頻尿，原本劉小姐因沒有生育的考量，曾詢問醫師若移除子宮是否一勞永逸？但醫師認為，根據目前泌尿科與婦科的相關研究指出，移除子宮對於治療子宮脫垂問題幫助不大，因為骨盆腔不只有子宮，還有膀胱、直腸，許多患者移除了子宮後，膀胱、直腸還是跟著滑脫出來，因為骨盆腔肌群一旦鬆弛，就不可逆轉。

温亭虹分析，輕微的子宮脫垂若不影響生活，可以靠運動防止症狀惡化，他建議有輕微子宮或膀胱脫垂現象的熟女，可多做提臀縮肛，如凱格爾運動，或瑜珈中的「橋式」，都是能訓練骨盆腔肌群的動作，並減少搬重物、激烈運動的次數，就能讓脫垂的症狀不再加劇。

當患者的子宮脫垂到陰道口，就需要手術治療，目前「人工網膜子宮膀胱懸吊術」是最能一勞永逸的方式，温亭虹解釋，脫垂的主因是因為骨盆腔肌群鬆弛，導致子宮、膀胱等器官沒有支撐力，而「人工網膜子宮膀胱懸吊術」，可將子宮或膀胱等器官「扶起來」而不下墜，能解決脫垂的問題，並改善頻尿或便祕等問題。