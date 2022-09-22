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祖孫3人殺害東卯山黑熊埋屍起訴 林務局籲民眾即時通報不究辦

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
原編號711的東卯山黑熊。圖／特生中心提供
原編號711的東卯山黑熊。圖／特生中心提供

救傷野放的東卯山黑熊在南投武界遇害，涉案祖孫因為設置山豬吊卻捕捉到黑熊，擔心受罰將其殺害並掩埋企圖滅證，3名分別涉嫌殺害及教唆殺害黑熊嫌犯，經南投地檢署偵結後，依違反野生動物保育法起訴。農委會林務局表示遺憾，同時提醒民眾，凡誤捕黑熊，只要立刻主動通報，協助救援，就不會被究辦。

林務局為鼓勵民眾主動通報，已將台灣黑熊納入生態服務給付項目，呼籲山區居民、山友若發現黑熊或其他保育類動物有難，能通報救援。

林務局說，台灣黑熊以森林為棲所，不論是山區農民防治獸害，或是原住民族人進行傳統狩獵，均不會以黑熊為目標，但黑熊仍可能誤中農民或獵人所設陷阱而受害，而農民或獵人也會顧忌，因私設陷阱誤捕保育類野生動物將受罰，乾脆毀跡滅證。

林務局9月12日公布施行「台灣黑熊生態服務給付方案」，內容包含入侵自主通報與社區巡護監測兩部分；入侵自主通報給付係民眾發現黑熊入侵畜（禽）舍、工寮、果園等私人農事場域，不危害其生命並立即通報所在林區管理處並經勘查確認，且將食物、廚餘等吸引源確實移除或收納完整，每場域發給獎勵金3000元。

若再配合架設自動相機監測3個月且維護拍攝狀態，再核發5000元獎勵金；另外，針對突發的黑熊救傷事件，也會以專案給予積極參與民眾獎勵金。

林務局說，巡護監測給付則是鼓勵在地部落社區成立巡守隊，巡守黑熊潛在棲地、通報違法獵具與野生動物誤中陷阱、協助宣導老舊套索陷阱更換為有效降低誤捕機率的精準式獵具、協助保育宣導，每年每隊核發最高6萬元獎勵金；若巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給最高5萬元獎勵金，每年以2次為限。

林務局表示，參考日本規範，藉由縮小踏板直徑、套索圈束等方式，能有效防止誤捕黑熊、石虎及幼獸等非目標個體，除在部落試用推廣，林管處各工作站也提供農民及原住民獵人獵具交換，以取代市售山豬吊。

林務局表示，民眾誤捕或發現黑熊受傷或危害情形，可打1999向地方政府通報，或就近聯繫林務局所在的林區管理處或工作站，可通報24小時通報專線（0800-000-930 您您您救山林），切勿私自處理，以免觸法。

第二次野放原編號711黑熊野放出籠，由護管員鳴槍進行負面制約（避免黑熊過度親近人類）。圖／林務局提供
第二次野放原編號711黑熊野放出籠，由護管員鳴槍進行負面制約（避免黑熊過度親近人類）。圖／林務局提供
原編號711的東卯山黑熊於低海拔試驗站中進行健康檢查。圖／特生中心提供
原編號711的東卯山黑熊於低海拔試驗站中進行健康檢查。圖／特生中心提供
精準式獵具。圖／林務局提供
精準式獵具。圖／林務局提供

台灣黑熊

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