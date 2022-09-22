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特戰隊分享軍旅生涯 新北眷村節軍風市集周末登場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
國軍招募中心也準備天堂路讓民眾合影。圖／新北文化局提供
國軍招募中心也準備天堂路讓民眾合影。圖／新北文化局提供

2022新北市眷村文化節「新眷時代」，9月10日至10月10日在新北市空軍三重一村辦理。其中9月24、25日將有「軍風文創市集」，有近50攤、4場軍事歷史講座，喜歡酷烈軍風的民眾千萬不能錯過。

新北文化局表示，軍風文創市集6月曾舉辦過，這次配合眷村文化節活動，擴大市集規模外，還邀請軍事漫畫家A士及梁紹先，為酷烈剛猛的市集增添活潑動漫元素。

其中4場軍事歷史講座，包括空軍文物收藏家彭斯民、教官田定忠導讀、海軍陸戰隊兩棲特戰部隊前指揮官歐穗興的分享，以及陸軍特戰指揮部中尉黃嘉葆分享狙擊手訓練生涯。

此外，國軍人才招募單位也來共襄盛舉，海軍陸戰隊將展示經典的硬漢關卡「天堂路」，讓民眾現場體驗拍照。

文化局指出，2022新北市眷村文化節，聯合北北基桃四縣市只要在一村完成「我是眷村旅遊規畫師」指定任務，即有機會獲得眷村大禮包。

市集展示各種軍事裝備。圖／新北文化局提供
市集展示各種軍事裝備。圖／新北文化局提供

眷村 空軍 陸戰隊

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