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預防勝於治療 使用安全植保資材 有助降低作物農藥使用

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
胡蘿蔔白粉病造成葉片枯黃。圖／台南農改場提供
胡蘿蔔白粉病造成葉片枯黃。圖／台南農改場提供

政府推行十年農藥減半，農委會台南農改場表示，可搭配應用安全性植物保護資材來部份取代農藥，如中性化亞磷酸、柑橘精油、碳酸氫鉀、矽酸鉀等，對作物也有不錯的保護效果。

台南場表示，在溫室及田間測試對不同蔬菜類作物的白粉病、露菌病的預防及防治效果，結果顯示，在發病前以中性化亞磷酸事先投放，對九層塔露菌病及秋葵、胡蘿蔔、甜椒等蔬菜類作物的白粉病有良好的預防效果。

台南場說，在胡蘿蔔白粉病的防治試驗中，沒有任何處理的對照組，田區白粉病罹病度平均為72%；而在種植後1個月內開始噴灑3次中性化亞磷酸800倍稀釋液、並於發病初期以柑橘精油200倍稀釋液做葉面噴施的田區，白粉病罹病度則平均只有6.3%。

研究人員表示，使用這兩種安全資材，以1分地來說，整個生長期資材成本不到1000元，即使僅於生長前期使用中性化亞磷酸，也能達到良好的預防效果，每分地成本僅150元，花費低廉，能解決許多連續採收的果菜類作物，在採收期間怕農藥殘留過高而不敢使用農藥，又無法控制病害問題。

使用安全性植保資材的胡蘿蔔田相當翠綠。圖／台南農改場提供
使用安全性植保資材的胡蘿蔔田相當翠綠。圖／台南農改場提供

台南 農委會

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