台酒國慶紀念酒 這質感…一定要收

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延續2022年國慶主視覺，兩款特調紀念款極具收藏價值。 圖／台酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2022年雙十國慶即將到來，慶籌會持續亮出引人目光的重量級活動，每年受粉絲引頸企盼的台酒111年國慶紀念酒款也亮相，一口氣推出兩款，OMAR威士忌、玉山陳高都是特調限量銷售。包裝設計上以國慶主視覺主題延伸，配色極具質感，除了品味台酒特調不凡功力之外，更具珍藏價值。

每年雙十都會推出國慶限定紀念酒的臺灣菸酒公司，111年國慶紀念酒以OMAR威士忌、玉山陳高雙線出擊，在市場上熱愛威士忌和心儀高粱酒的族群的確不同，飲用的時機、搭配的料理也有所不同，一次兩款的確有顧及廣大消費群，抑或是不用選擇，兩款都購入。

台酒表示，無論是OMAR威士忌或玉山陳高，在富公信力的國際酒類賽事中屢屢奪獎創佳績，是為台爭光的口碑推薦酒款，用這樣台灣站上世界舞台的酒款調製國慶紀念酒相得益彰。

國慶紀念款特別打造經典雪莉香甜風格。 圖／台酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年的國慶主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，主視覺以大地綠、海洋藍、暖陽黃、天幕青配色象徵著守土衛國的集體榮耀，以及在台灣這塊土地上全體國人的共識與目標。文青設計感的設計延伸，線性交織出立體空間，讓兩款國慶紀念酒更具收藏價值。

國慶雙十主視覺以大地綠、海洋藍、暖陽黃、天幕青配色，線性交織出立體空間。 圖／台酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

深受品味人士喜愛的OMAR單一麥芽威士忌(雪莉果乾)，在南投酒廠專業調製下以蘇格蘭工藝釀造，以小型蒸餾器蒸餾批次調和，嚴選Solera System頂級西班牙Oloroso雪莉桶中熟成6年以上珍稀原酒，賦予濃厚果乾香氣，帶有橘子乾、芒果乾、葡萄乾及各式果乾蜜餞香，底層微帶焦糖、甘草，交映著牛奶糖甜感，尾韻濃郁而悠長，經典雪莉香甜風格還帶有台灣獨有風土韻味。

玉山高粱酒八年陳高，極限量特調，兼具收藏價值及品飲樂趣。 圖／台酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

另一款人氣王玉山高粱酒八年陳高出自嘉義酒廠，以厚工製酒工藝，調和甕藏12年以上珍稀老酒，清幽花香交織著熟梅果蜜、仙楂梅乾氣息，底層透出堅果菱角及木質蔘香，昆布、醃梅醬……等甕陳酒香氣繚繞，交錯於生津的尾韻中，柔順口感延伸悠長後味，台灣陳高獨有的風味不容錯過。

兩款國慶紀念酒9月下旬問世，14,400瓶46%OMAR單一麥芽威士忌(雪莉果乾)在全台7-ELEVEN、台酒觀光酒廠、直營便利店及各大酒專通路販售。6,000瓶56%玉山高粱酒八年陳高即日起在全家便利商店、台酒全台觀光酒廠、直營便利店也買得到。國慶限定數量有限，心動一定要趕緊行動。

詳情可上台灣菸酒公司官網查詢

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