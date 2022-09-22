把握今明好天氣 北部、東部周末變天陰雨轉涼
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，連續幾天台灣都是受到北方大陸高壓帶來的東北風影響，溫度上開始有比較明顯的秋意，今天清晨在東北風較涼空氣以及輻射冷卻作用加持之下，苗栗以北空曠地區仍有較低的溫度出現，最低溫在苗栗西湖18.9度，其次是基隆七堵的19.5度，新北市深坑以及新竹峨嵋也只有19.7度。
吳聖宇說，幸好水氣持續偏少，今天還是一個水氣偏少的環境，加上影響台灣的東北風強度減弱，雖然迎風面東半部雲量較多，降雨機會非常零星，西半部則是晴到多雲的天氣，中南部山區的午後熱對流也不會太明顯，仍可能有些局部性的熱對流但是雨量並不大，整體天氣穩定，並且會持續到明天白天。
他表示，最快可能要等到明天晚間另一波東北風南下增強，帶動水氣接近，迎風面北部、東北部、東部的降雨才會再度增加。
他說，周末期間自新竹以北到宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地都是陰天有短暫陣雨的天氣，局部地區累積雨量還可能會比較多，新竹以南到高屏地區則仍維持多雲到晴，雖然山區午後可能有局部熱對流雷雨，不影響平地的天氣狀況。
溫度方面，吳聖宇說，因為東北風的強弱變化，在北部、東北部、東部會有一個先升後降的起伏變動。今明兩天東北風較弱加上天氣好轉陽光照射，白天高溫普遍回升到30度以上，到了周末隨著東北風再度增強配合陰雨天氣，白天高溫又會降到只剩27-28度左右，夜晚清晨的低溫則大致維持在20度上下。
吳聖宇說，中部、南部、東南部地區不受東北風影響，未來幾天白天的高溫持續有機會超過30度，甚至局部地區會達到33-34度，夜晚清晨低溫則在23-26度間，越往南溫度越高，呈現日夜溫差變化較大的型態。
今天清晨在日本南方海面又有一個熱帶性低氣壓形成，吳聖宇說，未來有機會增強為今年第15號颱風塔拉斯，不過預報路徑是往日本方向移動，對台灣天氣並沒有影響。
他表示，接下來一段時間在熱帶低緯度區域仍將有熱帶擾動持續發展，不過暫時來看似乎都跟台灣沒有關係，在沒有明確預測可能影響台灣之前都只需要保持觀察並且隨時留意最新的預報資訊就可以，不必太過擔心。
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