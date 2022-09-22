把握今明好天氣 北部、東部周末變天陰雨轉涼

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，連續幾天台灣都是受到北方大陸高壓帶來的東北風影響，溫度上開始有比較明顯的秋意，今天清晨在東北風較涼空氣以及輻射冷卻作用加持之下，苗栗以北空曠地區仍有較低的溫度出現，最低溫在苗栗西湖18.9度，其次是基隆七堵的19.5度，新北市深坑以及新竹峨嵋也只有19.7度。

吳聖宇說，幸好水氣持續偏少，今天還是一個水氣偏少的環境，加上影響台灣的東北風強度減弱，雖然迎風面東半部雲量較多，降雨機會非常零星，西半部則是晴到多雲的天氣，中南部山區的午後熱對流也不會太明顯，仍可能有些局部性的熱對流但是雨量並不大，整體天氣穩定，並且會持續到明天白天。

他表示，最快可能要等到明天晚間另一波東北風南下增強，帶動水氣接近，迎風面北部、東北部、東部的降雨才會再度增加。

他說，周末期間自新竹以北到宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地都是陰天有短暫陣雨的天氣，局部地區累積雨量還可能會比較多，新竹以南到高屏地區則仍維持多雲到晴，雖然山區午後可能有局部熱對流雷雨，不影響平地的天氣狀況。

溫度方面，吳聖宇說，因為東北風的強弱變化，在北部、東北部、東部會有一個先升後降的起伏變動。今明兩天東北風較弱加上天氣好轉陽光照射，白天高溫普遍回升到30度以上，到了周末隨著東北風再度增強配合陰雨天氣，白天高溫又會降到只剩27-28度左右，夜晚清晨的低溫則大致維持在20度上下。

吳聖宇說，中部、南部、東南部地區不受東北風影響，未來幾天白天的高溫持續有機會超過30度，甚至局部地區會達到33-34度，夜晚清晨低溫則在23-26度間，越往南溫度越高，呈現日夜溫差變化較大的型態。

今天清晨在日本南方海面又有一個熱帶性低氣壓形成，吳聖宇說，未來有機會增強為今年第15號颱風塔拉斯，不過預報路徑是往日本方向移動，對台灣天氣並沒有影響。