塔拉斯颱風將生成！最新路徑曝光 吳德榮：周末變天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，日本南方海面的熱帶低壓將發展成輕颱塔拉斯，掠過日本本州南部。

吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，24日20時日本南方及呂宋島東方海面及皆有熱帶擾動活動的跡象；日本南方高達100%，為即將發展的塔拉斯，呂宋島東方海面另一高值亦達100% ，但其成颱的機率僅10％。

他說，模擬顯示，不論熱帶擾動或颱風的機率值，在台灣皆為零。不過，在季風環流內發展的小型熱帶系統，模式模擬變動性很大，應持續觀察。

今、明兩天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。今天北部20至33度，中部21至34度，南部22至35度，東部21至34度。