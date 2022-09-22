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塔拉斯颱風將生成！最新路徑曝光 吳德榮：周末變天
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，日本南方海面的熱帶低壓將發展成輕颱塔拉斯，掠過日本本州南部。
吳德榮說，歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，24日20時日本南方及呂宋島東方海面及皆有熱帶擾動活動的跡象；日本南方高達100%，為即將發展的塔拉斯，呂宋島東方海面另一高值亦達100% ，但其成颱的機率僅10％。
他說，模擬顯示，不論熱帶擾動或颱風的機率值，在台灣皆為零。不過，在季風環流內發展的小型熱帶系統，模式模擬變動性很大，應持續觀察。
今、明兩天水氣減少，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，早晚偏涼，日夜溫差大。今天北部20至33度，中部21至34度，南部22至35度，東部21至34度。
吳德榮說，周六、周日東北風及季風環流外圍水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨；北台灣濕涼。下周一至周三水氣漸減少，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫陣雨；白天高溫回升至35度左右。
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