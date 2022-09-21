健保總額協商會議經12小時討論 西醫總額仍為兩案併陳

攸關國人明年健保費是否調漲，健保給付費用總額協商會議於今天展開，健保會的付費者、醫界等代表將進行協商，經過約12個多小時馬拉松式的討論，包括中醫、牙醫及其他預算的成長率，各界已達成共識，但西醫總額成長率方面，因付費者代表與醫界代表雙方認知差距落差滿大的，因此雙方版本將併陳至衛福部，並由衛福部長薛瑞元裁決，至於最後總額增加幅度，將於本周五健保會例行會議上，才會得知最後的試算版本。

國發會日前審議通過行政院交議、衛福部陳報的「112年度全民健康保險醫療給付費用總額範圍」成長率為1.307%至4.5%；此為考量健保整體財務狀況、經濟成長與民眾負擔能力等因素，以及疫情衝擊，並兼顧健保中長期改革計畫的推動與維持醫療品質，同意給付費用成長率上限訂為4.5%。

參與健保會議的付費者代表、台灣病友聯盟理事長吳鴻來說，今天會議於上午9時30分開始，原訂為晚上8時40分結束，但因要討論牙醫總額，最後延長至晚上9時40分結束，歷經12個多小時，會議中討論氣氛融洽。今天討論過程為針對各項成長率逐一討論，尚不知整體總額的成長率，此必須經由衛福部相關幕僚明天精算後，周五才會得知。

吳鴻來說，就各項總額成長率討論，中醫總額成長率相對是高的，估計約有4%左右，而牙醫總額成長率與往年相比相對偏低。至於，西醫總額成長率方面，因付費者代表與醫界代表雙方認知落差不小，如醫界版本為成長率接近高推估的4.5%，但付費者代表認為，如果採用高推估成長率，勢必要調整健保費率，但衛福部長薛瑞元已表達傾向明年不調整健保費率，因此明年健保總額成長率不宜太高。

吳鴻來說，西醫總額版本兩案併陳已非第一次，而每年衛福部長核定健保總額可能於12月底或明年1月才會公告，而安全準備金要如何計算，也是健保會委員關心的事。不過，這次委員們於9月中旬取得相關總額協商草案後，健保會有安排一次說明會，讓委員們更加了解資料，以提升今日協商效率且更為順利，這是一項新措施，委員們也是表達肯定。