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地表最大舞蹈演出！「國泰雲門隨行吧」戶外巡演兩廳院圓滿落幕

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
睽違2年，國泰 × 雲門戶外公演，重返兩廳院藝文廣場，和民眾一起體驗國際級藝術的美好。（右起）國泰金控總經理李長庚、雲門舞集藝術總監鄭宗龍、國家表演藝術中心國家兩廳院藝術總監劉怡汝、知名藝人曾寶儀。圖／雲門舞集提供（攝影劉振祥）
睽違2年，國泰 × 雲門戶外公演，重返兩廳院藝文廣場，和民眾一起體驗國際級藝術的美好。（右起）國泰金控總經理李長庚、雲門舞集藝術總監鄭宗龍、國家表演藝術中心國家兩廳院藝術總監劉怡汝、知名藝人曾寶儀。圖／雲門舞集提供（攝影劉振祥）

久違的「地表最大舞蹈演出」日前在臺北國家兩廳院藝文廣場圓滿落幕，再創萬人回歸兩廳院的畫面。國泰金控與雲門舞集今年以全新品牌形象「國泰雲門隨行吧」出發巡演，戶外公演終站落腳臺北，再度吸引逾兩萬人參與，讓惜別已久的臨場藝術欣賞再次感動國人。

國泰金控與雲門舞集合作27年，至今已舉辦超過62場大型戶外公演、212餘場社區巡演、累積超過250萬人共襄盛舉，為臺灣民眾創造接觸藝術的美好回憶。國泰金控總經理李長庚也在現場一同觀賞戶外演出並分享，藝術對很多人有門檻和距離感，但透過國泰金控和雲門舞集齊力將藝術推廣到全臺，讓民眾都能一起體驗國際級藝術的美好。

今年適逢國泰金控60週年，國泰金控與雲門舞集共同推出全新品牌「國泰雲門隨行吧」，結合企業「你比你想的勇敢」精神，陸續從8月開啟全臺 《與雲門共舞》社區巡演之旅，打破舞臺與觀眾席的限制，融入經典舞作片段，和舞者一起走入民眾的日常生活場景，包含花蓮火車站、雲林縣立體育館、日月潭向山遊客中心、臺南市立圖書館新總館，鼓勵大家從生活中發掘藝術，讓藝術與日常生活隨行，每場活動都吸引近千位民眾熱情參與。9月則分別在彰化縣立體育場和臺北兩廳院藝文廣場展開2場大型戶外公演，帶來雲門舞集藝術總監鄭宗龍的最新作品《霞》，透過音樂觸發舞者們的自身經驗，讓舞者的生命故事成為創作的元素，鼓勵上萬民眾不管生活如何變化，終能揮別晦暗，面向朝陽，勇敢向前。

除了睽違2年的雲門舞集戶外公演回歸外，由雲門舞集舞蹈教室專業師資帶領親子互動體驗的「生活律動健康日」，限量名額也在活動開放報名後秒殺。特地從桃園一家四口一起來欣賞公演並參與生活律動的陳小姐表示，以前對於藝術總感覺很遙遠，謝謝國泰金控及雲門舞集提供這麼棒的機會，讓大家有機會近距離欣賞世界級的演出，也讓小朋友能開心的在現場跟著專業老師一起舞動身體、享受音樂。

藝術即是生活的一部分，國泰金控將持續把品牌、服務深入各種生活場景，帶給大家健康生活為目標，並將藝術推展到全臺灣各個鄉鎮，讓藝術沒有門檻，共同創造質感健康的生活、擁抱美好未來。

全新品牌「國泰雲門隨行吧」除了讓藝術與生活隨行，拉近全民和藝術的距離外，國泰金控將持續把品牌、服務深入各種生活場景，帶給大家質感健康的生活、擁抱美好未來。圖／國泰金控提供
全新品牌「國泰雲門隨行吧」除了讓藝術與生活隨行，拉近全民和藝術的距離外，國泰金控將持續把品牌、服務深入各種生活場景，帶給大家質感健康的生活、擁抱美好未來。圖／國泰金控提供
國泰金控與雲門舞集今年特別共創新品牌「國泰雲門隨行吧」，強調藝術與生活隨行概念，鼓勵民眾多接觸藝文，從生活中發現藝術，人人都可以是生活藝術家。圖／國泰金控提供
國泰金控與雲門舞集今年特別共創新品牌「國泰雲門隨行吧」，強調藝術與生活隨行概念，鼓勵民眾多接觸藝文，從生活中發現藝術，人人都可以是生活藝術家。圖／國泰金控提供

雲門舞集 兩廳院

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